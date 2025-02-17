Türkiye, Şam Havalimanı’nı yenileme çalışmalarına başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam Havalimanı'nın yenilenmesi için Türkiye'den giden 25 kişilik teknik ekibin Suriye'de çalışmalara başladığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, 13 yıl süren Suriye'deki iç savaşta hasar alarak kullanılamayacak duruma gelen Şam Havalimanı'nın yeniden ayağa kaldırılması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personelinden oluşan teknik ekip kurduklarını belirtti. 25 KİŞİLİK EKİP ULAŞTIGörevli 25 kişilik ekibin, 7 Şubat'ta Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan güvenli şekilde ülkeye giriş yaptığını aktaran Uraloğlu, "Şam Havalimanı ve Suriye hava sahasında uçuşların emniyetli gerçekleşmesini sağlamak için 113 araç, cihaz ve sistemi 6 tırla sevk ettik. Cihaz kurulumlarını yapan ekibimiz, Şam Havalimanı personelinin eğitim süreçlerini de tamamlayacak" dedi. Uraloğlu, seyrüsefer biriminin Şam'da çalışmalarını sürdürdüğünü, hava sahasındaki tüm uçuş operasyonlarını detaylı şekilde analiz ettiğini ifade etti.