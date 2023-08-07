Türkiye Savunma Sanayi destan yazıyor

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketleri Suudi Arabistan'a çıkarma yapmaya devam ediyor. Baykar, ASELSAN ve ROKETSAN firmaları, Suudi Arabistan'da bir takım savunma sanayi işbirlikleri imzaladı. Protokoller, Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşti.
SUUDİ ARABİSTAN İLE ÖNEMLİ SAVUMA SANAYİ ANLAŞMALARI
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde Riyad'da İHA İmalatı Yerlileştirme Anlaşması İmza Töreni düzenlendi. Törende, Baykar, ASELSAN ve Roketsan, Suudi Arabistan'daki şirketlerle yeni anlaşmalar yaptı. Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan yapılan sosyal medya paylaşımında söz konusu anlaşmaların içeriği de kamuoyuyla paylaşıldı. Anlaşmalar; Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Dr. Khalid Bin Hussein Al Bayari şahitliğinde gerçekleştiği vurgulandı.
ÖNEMLİ ANLAŞMALAR İMZALANDI
Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi kuruluşu Baykar ile SAMI ( Saudi Arabia Military Industries) arasında insansız hava araçlarının Suudi Arabistan'da yerel üretimine yönelik anlaşma imzalandı. ASELSAN ve NCMS firması arasında elektro optik sistemler ve güdüm kitleri teknolojileri konularında mutabakat muhtırası imzalandı. ROKETSAN ile yine NCMS firması arasında da akıllı mühimmatlar ve güdüm kitleri teknolojileri konularında mutabakat muhtırası imzalandı.
"BÜYÜK BİR KAZANIM"
Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün söz konusu anlaşmalarla ilgili olarak, "Dost ve müttefik Suudi Arabistan ile imzaladığımız iş birliği anlaşması, her iki ülkenin de savunma sanayine güç ve ivme katacak.Dünyada yeni bir çağ açan İHA teknolojilerimizle ihracat odaklı büyürken, müttefiklerimizin de yüksek teknolojilerine katkı sunabilmek ülkemiz için büyük bir kazanımdır." ifadelerini kullandı.
"SEKTÖRÜN GELİŞİMİ İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"
Baykar CEO'su Haluk Bayraktar da söz konusu anlaşmalarla ilgili, "Savunma Sanayi Başkanlığımızın rehberliğinde Baykar olarak sektörümüzün gelişimi için de gayret gösteriyoruz. İş birliği yaptığımız firmalarımız da açtığımız yolu takip ederek ekosistemimize büyük katkı sağlıyor. Birçok alanda birlikte çalıştığımız ASELSAN ve ROKETSAN da bu kapsamda sahip oldukları deneyim ve tecrübeyi Suudi Arabistan savunma sanayinin gelişmesi için kullanacak. Bu sayede Türk savuna ve havacılık sanayiinde alt sistem üreten yüzlerce firmamız için de ihracat kapısı ve yeni iş alanları açılacak." dedi.