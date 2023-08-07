Türkiye Savunma Sanayi destan yazıyor





ÖNEMLİ ANLAŞMALAR İMZALANDI



Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi kuruluşu Baykar ile SAMI ( Saudi Arabia Military Industries) arasında insansız hava araçlarının Suudi Arabistan'da yerel üretimine yönelik anlaşma imzalandı. ASELSAN ve NCMS firması arasında elektro optik sistemler ve güdüm kitleri teknolojileri konularında mutabakat muhtırası imzalandı. ROKETSAN ile yine NCMS firması arasında da akıllı mühimmatlar ve güdüm kitleri teknolojileri konularında mutabakat muhtırası imzalandı.



"BÜYÜK BİR KAZANIM"



Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün söz konusu anlaşmalarla ilgili olarak, "Dost ve müttefik Suudi Arabistan ile imzaladığımız iş birliği anlaşması, her iki ülkenin de savunma sanayine güç ve ivme katacak.Dünyada yeni bir çağ açan İHA teknolojilerimizle ihracat odaklı büyürken, müttefiklerimizin de yüksek teknolojilerine katkı sunabilmek ülkemiz için büyük bir kazanımdır." ifadelerini kullandı.