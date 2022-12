Türkiye savunma sanayisinde artık pazar değil aktör oldu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinde 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldığını belirterek, "İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında bu rakam 75 milyar dolar seviyesine çıkmıştır" dedi. Demir, Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri'nde video mesaj yoluyla yaptığı konuşmada, ana amaçlarının, güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan sistemleri azami oranda yerli ve milli imkânlarla sağlamak olduğunu söyledi.Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttükleri projelerde bir yandan teknolojik ilerlemeleri yakından takip ettiklerini, diğer taraftan geleceğin teknolojileri için AR-GE faaliyetleri sürdürdüklerini aktaran Demir, tüm bu faaliyetleri yerli ve milli firmaları, KOBİ'ler, araştırma merkezleri, teknoparklar ve üniversiteler ile iş birliği içerisinde yürüttüklerini bildirdi. Demir, "Son yıllarda yaptığımız atılımlar, milli ve yerli üretimin desteklenmesi ve savunma sanayinde 'tam bağımsız Türkiye' olabilme hedefine inanan bir ekosistemle birlikte yol yürümenin sağlamış olduğu güç bizi bugüne geldiğimizde farklı bir boyuta taşımıştır" dedi. Türkiye'nin artık savunma sanayisi alanında bir pazar değil, aktör olduğunu vurgulayan Demir, "Kendi kendine yetebilen, bunun yanında dost ve müttefiklerinin ihtiyaçlarını karşılayabilen sektörümüz, artık dünyada adından söz ettirir hale gelmiştir" diye konuştu.Bu gelişimi anlatmak için 2000'li yılların başından itibaren gittikçe yükselen ve son yıllarda ivme kazanan bir süreci baz almak gerektiğini belirten Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: "2002'de sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayı 750'nin üzerine çıktı. Yaklaşık 5.5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri 11 kata yakın artarak 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaştı. İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında bu rakam 75 milyar dolar seviyesine çıktı. Aynı yıllarda firma sayımız 56 iken, bugün 2 binin üzerinde firma sektörde faaliyet göstermektedir."Demir, savunma sanayisinde gerçekleşen büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamanın en temel şartının ihracat olduğunu vurgulayarak, "Bugün geldiğimizi noktada platformlarımız dünya pazarında rağbet gören ve talep edilen bir konuma gelmiştir. 2002'de sadece 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatımız, yıldan yıla katlanarak artmış ve inşallah yıl sonu itibarıyla 4 milyar doların üzerine çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle vurguladığı ihracat politikasının savunma ve havacılık sanayi olarak her zaman en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Savunma sanayisinde büyük oranda dışa bağımlı halde olan Türkiye'nin kendi helikopteri, insansız hava aracı, füzesi, gemisi, hatta uçağını yapma potansiyeline sahip bir güce dönüştüğünü vurgulayan Demir, "Türkiye dünyada savunma sanayisinde en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine her geçen gün yaklaşıyor" dedi.Savunma Sanayii Başkanı Demir, yaptıkları her işte güçlü bir iradenin yanlarında olduğunu bilmenin kendilerini daha da cesaretlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Hedef ve stratejilerimizin ne denli doğru olduğunu gösteren en önemli parametrelerden biri de bizlere gizli ve açık şekilde koyulmaya çalışılan ambargolar vasıtasıyla engellenmeye çalışılmamızdır. Ancak bütün bu girişimler, bizim kendi güç ve birikimimizi keşfimiz konusunda bizleri motive ediyor ve yeni stratejiler üretmemizde katkı sağlıyor. Bu tür girişimler, kısa vadede bizi biraz daha uğraştırabilir ancak uzun vadede bağımlılıktan kurtulmamızı, özgüvenimizin artmasını sağlıyor."