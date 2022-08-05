Türkiye sıfır karbon hedefine ilerliyor

Bartın Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Dr. Alkan Üstün ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Dr. Bahattin Cizreli'nin hazırlamış olduğu "Kömürden Çıkış Tartışmaları Ekseninde Çayırhan Mahallesi ve Adil Dönüşüm Araştırma Raporu"nun sonuçları düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

TERMİK SONRASINA HAZIRLIKLI OLUNMALI

İDPAD koordinasyonunda hazırlanan raporda Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki linyit madeni ve kamuya ait Çayırhan Termik Santrali'nin kömürden çıkış politikaları ekseninde kapatılması halinde Çayırhan Mahallesi'nde gerçekleşecek olan olası ekonomik ve sosyal değişiklikler ele alındı.

Üstün raporda "Türkiye'deki hem ekonomik hem de kültürel olarak kömüre bağımlı yerleşim alanları yakın gelecekte oluşması muhtemel bir fosil yakıtlardan çıkış sürecine hazırlıklı mıdır?" sorusuna cevap aradıklarını söyledi. Üstün, "Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yakın zamanda attığı adımlar, Paris Anlaşması'na taraf olunması, ilgili bakanlığın isminin değişmesi ve bünyesinde İklim Değişikliği Başkanlığı'nın kurulması bugün artık kömürden çıkış uygulamalarının yakın gelecekte somutlaşacağı düşüncesini ön plana çıkarıyor" dedi.

ÇAYIRHAN EKONOMİSİ KÖMÜRE DAYALI

Çayırhan Mahallesi'nin nüfusunun 8.600 olmakla beraber güncel olarak linyit madeninde 1.700, termik santralde ise 700 kişinin çalıştığını belirten Üstün, "Çalışanların aileleri de hesaba katıldığında mahallenin önemli bir kısmının doğrudan karbon yoğun sektörlerden geçimini sağladığı anlaşılmaktadır. Soma faciasından sonra maden çalışanlarına asgari ücretin 2 katından az ödenemiyor. 12-13 bin lira civarı şu anda ücret alıyorlar. Dolayısıyla iyi bir ücret ve bu geliri kaybetmek istemiyorlar. Bunun için termik sonrası ekonomik ve sosyal dönüşüme ilişkin hazırlıklar iyi çalışılmalı" dedi.



"Adil dönüşüm kavramı temelde yeşil ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş sürecinde kimseyi geride bırakmayacak şekilde insana yaraşır iş olanaklarının oluşturulmasını içermektedir" diyen Üstün, tüm dünyada kömürden çıkışın hız kazandığını anlattı. Üstün, "Belçika, Avusturya, İsveç ve Portekiz kömürü elektrik üretiminde tamamen bırakmış durumdalar. Türkiye'de 2020'den bu yana yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi bir yatırım söz konusu özellikle GES'lerde ciddi bir yatırım var. Ama henüz istenilen seviyeye ulaşılmış diyemeyiz. TEİAŞ rakamlarına göre bugün hala doğalgazın, ithal kömürün ve taş kömürün linyit ile birlikte elektrik üretiminde yüzde 64'e tekabül ettiğini biliyoruz. Türkiye'de kullandığımız enerjinin 3'te 2'si fosil bazlı yakıtlardan oluşuyor" dedi.