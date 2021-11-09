Türkiye sigorta piyasası büyüyecek

GLOBAL sigorta piyasasında faaliyet gösteren Howden Group
, Türkiye'deki sektör üzerine bir araştırma yayınladı. Howden TMEA Bölge CEO'su Atınç Yılmaz
, Türkiye sigorta piyasasının daha da büyüyeceğini öngördüklerini ifade etti. Kovid-19'un 2020'de Türk ekonomisine zorluklar ve volatilite etkisi yaratmasının ardından, 2021'deki gelişmelerin umut verici olduğunu kaydeden Yılmaz, "GSYİH'nin 2022'ye kadar daha da büyümesi beklendiğinden, Türkiye için gelecek parlak görünmekte" değerlendirmesinde bulundu.