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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Türkiye sigorta piyasası büyüyecek

Türkiye sigorta piyasası büyüyecek
GLOBAL sigorta piyasasında faaliyet gösteren Howden Group, Türkiye'deki sektör üzerine bir araştırma yayınladı. Howden TMEA Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, Türkiye sigorta piyasasının daha da büyüyeceğini öngördüklerini ifade etti. Kovid-19'un 2020'de Türk ekonomisine zorluklar ve volatilite etkisi yaratmasının ardından, 2021'deki gelişmelerin umut verici olduğunu kaydeden Yılmaz, "GSYİH'nin 2022'ye kadar daha da büyümesi beklendiğinden, Türkiye için gelecek parlak görünmekte" değerlendirmesinde bulundu.
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Türkiye sigorta piyasası büyüyecek
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