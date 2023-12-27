Türkiye Sigorta’dan sektörün aylık en yüksek prim üretimi

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Sn. Taha Çakmak, "Gücünü adından alan Türkiye Sigorta olarak, ülkemize ve ekonomimizin belirlenen hedeflerdeki büyüme potansiyeline inanıyor; stratejik varlıklarımıza güvence sağlarken aynı zamanda sigorta ürünlerinin insanımıza en kolay şekilde ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yaklaşımla ortaya koyduğumuz performansla; kasım ayında elde ettiğimiz 6,6 milyar TL'lik prim üretimi, sektör tarihinin aylık en yüksek prim üretimi olarak kayıtlara geçti" dedi.

Türkiye Sigorta; Kasım ayı itibarıyla toplam primlerini yıllık yüzde 152 oranında artırarak 51 milyar TL'ye ulaştırırken; 6,6 milyar TL prim üretimi ile kasım ayında sektörün en yüksek prim üretimini gerçekleştirdi.