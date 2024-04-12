Türkiye son 20 yılda büyük ilerleme kaydetti

Dünya Bankası'nın Türkiye'ye 3 yıl içerisinde sağlayacağı ilave 18 milyar dolarlık finansmanı içeren Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) Programı'nın ayrıntıları netleşti. Dünya Bankası Grubu (WBG) İcra Direktörleri Kurulu'nca, Türkiye için hazırlanan CPF üç kilit kalkınma stratejisine (üretkenlik artışı- istihdam, daha iyi kamu hizmet sunumu ve doğal afetlere karşı dirençlilik) odaklanacak.Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "Türkiye son 20 yıllık dönemde çok büyük bir ilerleme kaydederek halkının yaşam standartlarını önemli ölçüde iyileştirdi, modern bir altyapı geliştirdi ve ekonomisini küresel ekonomiye ve küresel değer zincirlerine entegre etti" dedi.Ülkenin yüksek gelir statüsüne geçiş sürecini desteklemeyi amaçlayan CPF, şirketlerin daha yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili faaliyetlere geçme yeteneklerini desteklemek için özel sektörün geliştirilmesini öngörüyor.WBG, kuruluşun üçüncü en büyük ülke programı olan 17 milyar dolar tutarındaki mevcut ülke portföyüne ilave olarak, çerçeve döneminde 18 milyar dolarlık kaynak sağlamayı hedefliyor.İşbirliği Çerçevesi kapsamında, iklim değişikliğine karşı dirençliliği ve gıda güvencesini güçlendirmek için iklime uyumlu tarımın teşvik edilmesinden 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölgelerde ekonomik toparlanmanın desteklenmesine kadar çeşitli hedeflerle yüksek ve sürdürülebilir üretkenlik artışına odaklanılacak.