Türkiye, su ürünleri yetiştiriciliğinde 1’inci sırada

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen çalışmalar sonucu su ürünleri üretiminde önemli oranda artış yaşandı. Bakanlık verilerine göre, su ürünleri üretimi, son 3 yılda 800 bin ton seviyesinde seyretti. 2021 yılındaki su ürünleri üretiminin 328 bin tonu avcılıktan, 472 bin tonu ise yetiştiricilikten elde edildi. Üretimini artıran Türkiye, bu şekilde AB ülkeleri ile kıyaslandığında su ürünleri yetiştiriciliğinde 1'inci sırada yer aldı. Türkiye, en çok yetiştiriciliği yapılan türlerden çipura ve levrekte dünyada 1'inci, gökkuşağı alabalığında ise 2'nci sırada yer aldı.

106 ÜLKEYE SU ÜRÜNLERİ İHRACATI

Buna paralel olarak su ürünleri ihracatı da artarken, geçen yıl 1,4 milyar dolar değerinde 239 bin ton ihracat yapıldı. Buna karşılık 217 milyon dolar değerinde 105 bin ton ithalat gerçekleştirildi.1 milyar 200 milyon dolarla net ihracatçı ülke konumunda bulunan Türkiye'den geçen yıl 106 ülkeye su ürünleri ihracatı gerçekleşirken, toplam ihracatın yüzde 55'i, AB ülkelerine yapıldı. Su ürünleri ithalatı yapılan ülke sayısı ise 75 olarak kaydedildi. İthal edilen su ürünlerinin çoğunu yemlik balıklar ve Türkiye'de olmayan bazı yumuşakça türleri oluşturdu.

15 BİN 291 BALIKÇI GEMİSİ VAR

Ayrıca Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, AB'ye üye ülkelerde toplam deniz balıkçı gemisi 74 bin 556 olup, bu rakam Yunanistan'da 14 bin 551 olarak kaydedildi. 12 metre ve üzeri boylardaki gemi sayısı ise AB ülkelerinde toplam 10 bin 897 adet, Yunanistan'da ise 842 adet. Türkiye'de 15 bin 291 deniz balıkçı gemisi bulunurken, bunların 1621 adedi 12 metre ve üzerinde boya sahip. Türk balıkçı gemileri son yıllarda yapılan çalışmalarla başta Afrika ülkeleri olmak üzere pek çok farklı ülkede avcılık yaparken, bu kapsamda Türkiye kara sularında yakalanan balık miktarından 3 kat daha fazla su ürünleri avlamakta.

DESTEKLEME YÜZDE 150 ORANINDA ARTIRILDI

Balıkçıların yararlanması için son 20 yılda 10,2 milyar TL özel tüketim vergisi indirimli yakıt desteği yanı sıra su ürünleri yetiştiricilerine 7,2 milyar TL yetiştiricilik desteği verildi. Ekosisteme ve biyolojik çeşitliliğe zarar veren istilacı balon balıklarıyla mücadele için bu balıkları avlayan balıkçılar da bakanlık tarafından 2020 yılından itibaren desteklenmeye başlandı. Verilen bu destekleme sayesinde 5 milyondan fazla yeni balon balığının stoka katılması engellendi. Desteklemenin başarısı göz önünde bulundurularak, 2022 yılı desteği yüzde 150 oranında artırarak balık başına 12,5 TL'ye çıkarıldı. Bakanlık, balıkçıların yüzde 90'ını oluşturan küçük ölçekli kıyı balıkçıları, 2017 yılından bu tarafa desteklemeye başladı. Bu balıkçılara bugüne kadar 162,5 milyon TL'lik ödeme yapılırken, su ürünleri avcılarına, üreticilerine Ziraat Bankası tarafından faiz indirimli kredi sağlandı. Su ürünleri sektörüne 2002 yılından bugüne kadar güncel değerle 13,9 milyar TL, 2021'de ise 936 milyon TL sübvansiyonlu kredi sağlandı.