Türkiye, Suriye’ye enerji tedarikini artıracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin komşularıyla şebeke bağlantısını artırmaya çalıştığını belirterek, "Türkiye olarak, komşu pazarlarla bağlantılarımızı artırmaya ve 3 katına çıkarmaya çalışıyoruz. Coğrafi konumumuz açısından şu anda komşumuz Irak'a enerji sağlıyoruz, bölgede ve ülkede bir istikrar olması açısından Suriye'ye enerji tedarikimizi artıracağız. Bu bölgesel bağlantılar ve iş birliği çok daha önemli hale geldi" dedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 15. Genel Kurulu'nda Türkiye'nin enerji politikası ve hedeflerini değerlendiren Bayraktar, "Son 15-20 yılda yenilenebilir enerji kurulu kapasitemiz yaklaşık 32 gigavata ulaştı. Bugün, hanelerde kullandığımız elektriğin tamamı sadece güneş ve rüzgar enerjisinden sağlanıyor. Yani karbon nötr bir enerji kullanımı var" diye konuştu.

YEŞİL ŞEBEKE KURMA HEDEFİ

Türkiye'nin 85 milyonluk nüfusa sahip olduğunu ve enerjide iddialı hedeflerinin bulunduğunu aktaran Bayraktar, şöyle devam etti: "2035'e kadar yalnızca güneş ve rüzgar enerjisinde kapasitemizi 32 gigavattan 120 gigavata çıkarma hedefimizi duyurduk. Yenilenebilir enerji kapasitemizi 4 katına çıkaracağız. Bunu başarmak için yaklaşık 80 milyar dolarlık yatırıma ihtiyacımız var. Daha dayanıklı ve güçlü bir şebekeye ihtiyacımız var. Biz buna 'yeşil şebeke' diyoruz. Bir tür şebeke 2.0'ı kuracağız. Bunun için şebeke tarafına önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 28 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç duyuyoruz."



BAE İLE ENERJİ PROJELERİ MASADA

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Yatırım Bakanı Mohamed Hassan Al Suwaidi ile de bir araya geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, söz konusu görüşmede yenilenebilir enerjiden depolamaya, nükleerden iletim hatlarına birçok konuda potansiyel projeleri ele aldıklarını ifade etti. İki ülke arasında işbirliği imkanlarının çok yüksek olduğuna dikkati çeken Bayraktar, bu imkanları harekete geçirme noktasında mutabık kaldıklarını kaydetti. Bayraktar, Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 15. Genel Kurulu'nda BAE Çevre Bakanı Anna bint Abdullah Al Dahak, Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Mahmoud Esmat, Slovenya Çevre, İklim ve Enerji Bakanı Bojan Kumer ve Kosta Rika Çevre ve Enerji Bakanı Franz Tattenbach ile de bir dizi görüşme gerçekleştirdi.