Türkiye Suudi Arabistan iş birliği: Anlaşma tamam! Birkaç gün içinde hesaba yatacak

SUUDİ ARABİSTAN MALİYE BAKANI EL-CEDAAN: BİRKAÇ GÜN İÇİNDE HESABA YATIRACAĞIZ

Reuters'in haberine göre Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedaan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın "birkaç gün içinde" Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatıracağını söyledi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZDE BÜYÜK GELİŞME VAR"

Bakan gazetecilere verdiği demeçte, "Yakında bu işlem gerçekleşecek. Karar iki ülke arasında alındı" ifadesini kullanarak, "Türkiye ile ilişkilerimizde büyük gelişme var. Türkiye'de ve diğer ülkelerde yatırım fırsatlarını hedefliyoruz" dedi.