Türkiye Suudi Arabistan iş birliği: Anlaşma tamam! Birkaç gün içinde hesaba yatacak

Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat hesabı açmasına yönelik geçen ay başlayan görüşmelerde sona gelindi.
GEÇEN AY GÖRÜŞMELER BAŞLAMIŞTI
Geçen ay Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmüş ve bu görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer almıştı.
5 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA
Merkez Bankası'na 5 milyar dolar mevduat yatırmak için yapılan müzakerelerde, Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, "TCMB'ye 5 milyar ABD doları tutarında bir mevduat yatırmak için son görüşmeleri yapıyoruz" bilgisini aktarmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri de müzakere sürecini doğrularken mevduatın aktarılması ve vadesine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde duyurulacağı bilgisini verdi.
SUUDİ ARABİSTAN MALİYE BAKANI EL-CEDAAN: BİRKAÇ GÜN İÇİNDE HESABA YATIRACAĞIZ
Reuters'in haberine göre Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedaan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın "birkaç gün içinde" Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatıracağını söyledi.
"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZDE BÜYÜK GELİŞME VAR"
Bakan gazetecilere verdiği demeçte, "Yakında bu işlem gerçekleşecek. Karar iki ülke arasında alındı" ifadesini kullanarak, "Türkiye ile ilişkilerimizde büyük gelişme var. Türkiye'de ve diğer ülkelerde yatırım fırsatlarını hedefliyoruz" dedi.