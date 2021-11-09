Giriş Tarihi: 10.11.2021

Türkiye tarım ve gıdada kendi kendine yeterli BARIŞ ŞİMŞEK

Türkiye’nin tarımda kendine yeterken aynı zamanda net ihracatçı olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, tarımsal hasılada 337 milyar TL ile rekor kırıldığına dikkat çekti