Türkiye tarım ve gıdada kendi kendine yeterli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin tarım ve gıda ürünü ihracatını her geçen yıl daha da artırdığını söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2022 bütçesi üzerinde konuşan Pakdemirli, son 3 yılda 60 milyar dolar ihracata ulaşıldığını söyledi. Pakdemirli, "Artık 206 ülkeye, 2 bin 90 çeşit tarım ve gıda ürünü ihraç edebilen bir seviyedeyiz. Bu veriler, ülkemizin, tarım ve gıda ürünlerinde kendi kendine yeterli olduğunu ve net ihracatçı konumda olduğunu gösteriyor" dedi.
CUMHURİYET REKORU
Dünya Bankası
verilerine göre son 19 yılda tarımsal büyümede Hollanda
yüzde 1.53, Fransa
yüzde 0.72 büyürken, İtalya
'nın yüzde 0.1 küçüldüğüne işaret eden Pakdemirli, "Ülkemiz ise Hollanda'nın yaklaşık 2 katı yani yüzde 2.93 oranında büyüdü. Tarımsal hasılamız ise son 3 yılda yüzde 78 artışla, 2020 yılında 337 milyar liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı" diye konuştu.
Son 19 yılda, reel rakamlarla toplam 396 milyar lira destek ödemesi yapıldığını ifade eden Pakdemirli, "2017'de 12.9 milyar lira olan tarımsal destek miktarını 2022'de 25.8 milyar liraya çıkardık" dedi.
44 İL SUSUZ KALACAKTI
2022'de 100 yeraltı barajının tamamlanacağını, 2023'te ise hedefin 150 yer altı barajı olduğunu kaydeden Pakdemirli, 2021 sonu itibarıyla tamamlanan tesislerle 48 milyon kişiye, yıllık 5 milyar metreküp içme suyunun temin edileceğini söyledi. Pakdemirli, "Bu yatırımları yapmasaydık, 44 ilimiz susuz kalacaktı" dedi. Türkiye'nin en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa
'da ilk, dünyada dördüncü sırada olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "2021 sonuna kadar 252 milyon fidanı toprakla buluşturarak, orman varlığımızın ülkemiz yüzölçümünün yüzde 29.6'sını kaplamasını hedeflemekteyiz" dedi.
GIDA SAHTEKARLARINA GEÇİT YOK
Pakdemirli gıda denetimleri ile ilgili şu bilgileri verdi: "2021 Ekim itibariyle 1.1 milyon denetim yapıldı. 25 Ekim 2021 tarihinde 7 bin 300 kontrol görevlimiz ile denetim seferberliği başlattık. 60 bin 362 gıda işletmesini denetledik. Vatandaşlarımızın sağlığı ile oynayan bin 878 işletme hakkında yasal işlem uyguladık."