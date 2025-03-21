Türkiye tarımsal hasılada Avrupa lideri

TÜRKİYE, 2023 yılı itibarıyla tarımsal hasılada Avrupa'nın zirvesine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2023'te Türkiye'nin tarımsal hasılası 68.9 milyar dolara ulaştı. Bu başarı, ülkenin gıda güvenliği ve tarımda kendine yeterlilik konusundaki güçlü pozisyonunu bir kez daha pekiştirdi. 206 farklı ürünün üretildiği Türkiye, bu ürünlerin çoğunda kendine yeter bir konumda bulunuyor. Türkiye, özellikle sebze ve meyve üretiminde dünyada 4., bitkisel üretimde ise 11. sırada yer alıyor. Çiğ süt üretiminde 9. sırada olan Türkiye, sığır eti üretiminde ise dünyada 7., Avrupa'da ise 1. sırada bulunuyor. Tavuk eti üretiminde de dünya genelinde 9., Avrupa'da ise 2. sırada yer alan Türkiye, bal üretiminde dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk sırada dikkat çekiyor.