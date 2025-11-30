Türkiye tarımsal hasılada Avrupa’nın zirvesinde

Türkiye'nin son 40 yıldaki dönüşümü tarım sektöründe de kendini gösterdi. Türkiye'de tarımsal hâsıla 2002'de toplam 36.9 milyar lira iken 2024 yılında 2 trilyon 428 milyar liraya çıktı. Dünya Bankası tarımsal hâsıla verilerine göre Türkiye Avrupa'da 2002 yılında 24.5 milyar dolar ile İtalya, Fransa ve İspanya'nın arkasında 4'üncü sırada iken 2024 yılında 74 milyar dolar ile 1'inci sırada yer aldı.2026 yılında bütçeden tarıma 888 milyar lira kaynak ayrıldı. Tarım sektörü yatırım ödeneği ise 190 milyar liraya yükseltildi. Bunun 122 milyar lirası tarımsal sulama yatırımları için ayrıldı. Geçtiğimiz yıl gıda ve içecek dâhil tarımsal ihracat, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5.3 artışla 32.5 milyar dolar, dış ticaret fazlası ise yüzde 57 artışla 10.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.Türkiye, son 23 yılda tarım ve gıda ürünlerinde 112 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla tarımda net ihracatçı bir ülke oldu. Türkiye, buğday unu, fındık, kuru üzüm, kuru kayısı, incir, kabuksuz antepfıstığı, dondurulmuş alabalık ve ayva ihracatında dünyada birinci sırada bulunuyor. Bitkisel üretim 2002 yılında 98 milyon ton iken 2024 yılında yüzde 40 artışla 136.8 milyon tona ulaştı. Türkiye, sebze ve meyve üretiminde Avrupa'da birinci sırada yer alıyor.2002 yılında 9.9 milyon baş olan büyükbaş hayvan sayısı yüzde 73.7 artarak 2025 yılında 17.2 milyon başa, 2002 yılında 31.9 milyon baş olan küçükbaş hayvan sayısı ise yüzde 82.4 artarak 2025 yılında 58.2 milyon başa yükseldi. 2002-2024 döneminde yıllık bazda süt üretimi 8.4 milyon tondan 22.5 milyon tona, kırmızı et üretimi 779 bin tondan 2.1 milyon tona ve beyaz et üretimi 696 bin tondan 2.5 milyon tona çıktı.Su ürünleri üretimi ilk defa 2003 yılında desteklenmeye başlandı. Su ürünleri yetiştiricilik üretimi 2002- 2024 döneminde yüzde 844 artış göstererek 577 bin tona çıktı. Türkiye 2023 yılı FAO verilerine göre gökkuşağı alabalığı, çipura ve levrek türlerinin yetiştiriciliğinde dünyada 1'inci sırada bulunuyor. Türkiye, 2023 yılı toplam su ürünleri üretiminde üretim yapan 233 ülke arasında 25'nci sırada olup Avrupa Birliği ülkeleri arasında 1'nci sırada bulunuyor.Su ürünleri ihracat değeri son 22 yılda 21 kat artırıldı. 2002 yılında 97 milyon dolar olan su ürünleri ihracatı 2024 yılında 2 milyar dolara ulaştı. Aralarında AB, İngiltere, Japonya, ABD gibi ülkelerin de yer aldığı 97 ülkeye yapılan su ürünleri ihracatının yüzde 42.5'i AB ülkelerine gerçekleştirildi. Toplulaştırılan toplam tarımsal alan 2002 yılında sadece 560 bin hektar iken 2024 yılı sonunda tescil yapılan toplam alan 13.5 kat artarak 7.58 milyon hektara ulaştı. 2025 yılı sonu itibarıyla 225 bin 690 hektar alanda daha toplulaştırma tescili yapılarak tamamlanan toplulaştırma projesi sayısı 375 adede, tescili yapılan toplulaştırma sahası 7.81 milyon hektara ulaşacak.Orta Vadeli Program (OVP) ile birlikte toprak ve su kaynaklarından daha etkin yararlanmak amacıyla teknoloji kullanımı geliştirilerek, topraksız, dikey tarım gibi uygulamaların yaygınlaştırılması ve sulama alanlarının genişletilmesine yönelik yatırımların önceliklendirilmesi hedefleniyor. Tarımda verimlilik artışının sağlanması için kaynakların etkin kullanımı ile modern tarım teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlanacak. Üretim planlamasının etkinleştirilmesi ve sektörün sanayi ile etkileşiminin güçlendirilmesi yoluyla, verimlilik artışı ve üretim kapasitesinde sağlanacak iyileşme ile sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkıda bulunulacak. Bu kapsamda, tarımsal üretimde verim artışı, işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve sulanabilir alanların genişletilmesi yoluyla tarımsal üretim artırılacak. Kullanılmayan tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla üst üste 2 yıl işlenmeyen tarım arazileri, coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak belirlenecek ve şartları uygun çiftçilere kiralanacak. Sözleşmeli üretim desteklenerek, yaygınlaştırılacak ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik entegre yatırım modelleri teşvik edilecek. Tarımda toprak ve su kaynaklarını daha etkin kullanmak amacıyla teknoloji kullanımı geliştirilecek, topraksız ve dikey tarım gibi uygulamalar yaygınlaştırılacak. Sulama alanlarının genişletilmesine yönelik yatırımlar önceliklendirilecek ve finansman imkânları yeni modellerle artırılacak.