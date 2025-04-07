Türkiye tarımsal üretimde Avrupa’da birinci

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada ise ilk 10 ülke arasında olduğunu belirterek, "Hükümetlerimiz döneminde tarım ve gıda sektörünü stratejik olarak ele aldık ve politikalarımızı buna göre şekillendirdik" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katıldığı "IV. Tarım Orman Şurası Tarım Ekonomisi Atölyesi"nde konuşan Yumaklı, kalkınma planlarından Orta Vadeli Programlara ve kamu yatırımlarının yönlendirilmesine kadar birçok alanda verilen desteklerin sektörün geleceği açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

REKOR KIRILDI

Sürdürülebilir üretim sağlamak için sektörü tarımsal destekler, kırsal kalkınma hibe destekleri ve uygun faizli finansman seçenekleri gibi uygulamalarla desteklediklerini anımsatan Yumaklı, yapılan çalışmalar neticesinde bitkisel ve hayvansal üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorlarının kırıldığını bildirdi. Yumaklı, ülkenin, sebze ve meyve üretiminde dünyada 4'üncü sıraya çıktığı bilgisini vererek, "Ülkemiz, güçlü tarımsal altyapısını ihracatla da taçlandırıyor. Türkiye, tarımda 32.6 milyar dolarla net ihracatçı bir ülkedir" diye konuştu.

6 ÇEYREK KESINTISIZ BÜYÜME

Tarım sektörünün, son 6 çeyrektir aralıksız büyüdüğüne işaret eden Yumaklı, "Geçen yıl Türkiye ortalamasının da üzerinde büyüme gerçekleştiren sektörümüz geçen yıl 2 trilyon 428 milyar lira hasılayla gayrisafi yurt içi hasılamıza (GSYİH) yüzde 5.6 oranında katkı sağladı" dedi.



ŞURA 28-30 NİSAN'DA TOPLANACAK

Yumaklı, Türkiye'yi tarımda rekabet gücü yüksek bir ülke konumuna getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: "Bu işi de ancak fikir zenginliğimizi harmanlayarak sağlayabiliriz. 6 yıl aradan sonra topladığımız 4. Tarım OrmanŞ urası'nda, diğer şuralardan farklı olarak atölye çalışmalarını düzenliyoruz. Çalışma gruplarımız, Şura başlangıcı olan 30 Ocak'tan bugüne 148 toplantı gerçekleştirdi. İnşallah 28-30 Nisan'da Şuramızı toplayacağız, mayıs ayında ise 'Şura Sonuç Bildirgesi'ni Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak."