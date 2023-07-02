Türkiye tarımsal üretimde lider

Türkiye'nin, gıda arz güvenliğini sürdürme tedbirleri çerçevesinde yürüttüğü politikalar, ürettiği yüksek kaliteli tarım ürünleri ve teknolojileri sayesinde partner ülkelerle stratejik ortaklıklarını sağlamlaştırmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, dünyada açlık tehlikesi altındaki nüfusun 1 milyara yaklaştığına dikkat çekti. Gutu, "Doğal kaynaklarımızın korunmasına kadar çevre sorunlarını daha fazla düşünmeliyiz. Türkiye, tarımsal üretimde dünya liderlerinden biridir. Belli ki Türkiye'de uygulanan teknoloji sürekli olarak modernize ediliyor. Türk halkının ve Türk hükümetinin cömertliğini diğer ülkelerdeki tarım ve ormancılık sektörlerini geliştirmek için kullanıyoruz" dedi.