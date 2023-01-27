Türkiye-Tayland İkinci Ortak Eylem Planı ile iki ülke ilişkileri "stratejik ortaklığa" yükselebilir

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai, dün Ankara'da imzalanan Türkiye-Tayland İkinci Ortak Eylem Planı'na, ikili ticarete ve Türkiye'nin Yeniden Asya girişimine ilişkin Anadolu Ajansına (AA) değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'ye ilk kez geldiğini kaydeden Pramudwinai, ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de görüştüğünü söyledi.

Ziyaretin iki ülke diplomatik ilişkilerinin 65. yıl dönümünde gerçekleştiğine dikkati çeken Pramudwinai, geçmişte çok iyi ilişkilere sahip olduklarını, gelecekte de iki ülke halklarının çıkarlarına odaklanmaları gerektiği anlattı.

Pramudwinai, Türkiye-Tayland İkinci Ortak Eylem Planı'na ilişkin, "Bu, ekonomik açıdan ve her şeyin ötesinde, gelecekteki ilişkilerimizin tonunu belirleyecektir. Böylece, bu bir günlük gezinin gerçekten Türkiye ve Tayland arasındaki gelecekteki ilişkilere kök saldığını göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu eylem planının "iki ülkeye karşılıklı yarar sağlayacak alanları" kapsadığını ve gelecek 5 yıl boyunca iki ülkenin amacına hizmet edeceğini kaydeden Pramudwinai, "2023'ten 2028'e uzanan süreçte ilişkilerimiz 'stratejik ortaklığa' yükselmenin eşiğinde. Stratejik ortaklık daha geniş bir alanı kapsayacaktır, güvenlik, siyasi ve diğer her şeyi." dedi.

Pramudwinai, birçok ülkeyle Ortak Eylem Planı imzaladıklarını belirterek bunun kendilerine yararlı olduğunu, Türkiye'ye de aynı şekilde faydalı olacağına inandıklarını vurguladı.

"TAYLAND VE TÜRKİYE'NİN DAHA FARKLI ALANLARA İLGİ GÖSTEREREK İLERLEDİĞİNİ GÖRECEĞİZ"

İki ülkenin ticari hedeflerine değinen Pramudwinai, ikili ticarette 2 milyar dolar hedefine ulaşmayı amaçladıklarını ve buna yaklaştıklarını söyledi.

Pramudwinai, "Ama elbette daha (ticareti) dengeli hale gelmek için düzenlememiz gereken alanlar var. Çünkü şu anda dış ticaret dengesi lehimize." dedi.

Bunu yaparken "daha çeşitlendirilmiş işbirliği alanları" göreceklerini kaydeden Pramudwinai, "Yatırımdan bahsetmişken, önümüzdeki yıllarda Tayland ve Türkiye'nin de daha farklı alanlara ilgi göstererek ilerlediğini göreceğiz." dedi.

Tayland Dışişleri Bakanı Pramudwinai, Tayland'ın bir grup ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yapacağını belirterek şu an Avrupa Birliği (AB) ile serbest ticaret için müzakere halinde olduklarını aktardı.

Pramudwinai, öte yandan son iki yılda Asya Pasifik'teki 2 milyar nüfusu kapsayan 18 ülkeyle Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) yaptıklarını ifade etti.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile etkileşime giren veya özellikle Tayland'a yatırım yapan ülkelerin bundan büyük faydalar sağlayacağını vurgulayan Pramudwinai, "Tayland'a yatırım yaparsanız, birçok ülkeyle sahip olduğumuz serbest ticaret düzenlemesinden yararlanabileceksiniz. Yani ürününüz, Türkiye'nin ürünleri veya belirli bir ülkenin ürünleri, o 18 ülke ve ayrıca gümrüksüz ülke grubu pazarına ve hizmet açısından daha birçok avantaja erişebilecektir." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN "YENİDEN ASYA" GİRİŞİMİYLE ASYA'DAKİ ROLÜ ARTIYOR

Türkiye'nin "Yeniden Asya" girişimine ilişkin soruya yanıt veren Pramudwinai, Türkiye'nin Asya'ya büyük ilgi duyduğuna işaret etti.

Pramudwinai, Türkiye'nin Asya ile Avrupa'nın kesişim noktasında ve "her iki yöne de erişmek için çok benzersiz bir konumda" olduğunu, Tayland'ın da Hint ve Pasifik Okyanusları arasında yer aldığını belirterek böylece iki ülkenin birbirini tamamladığına dikkati çekti.

Bu tamamlayıcılığının ticaret ve yatırım ile her türlü etkileşim açısından önemli olduğunu kaydeden Pramudwinai, "ASEAN ile Sektörel Diyalog ortağı olarak bizimle etkileşiminiz şimdiden başladı. Bu da iki bölgemizi, Türkiye ve ASEAN'ı birbirine yaklaştıracaktır. Bu, ASEAN'ın diyalog üyesi olmanın bir adım ötesidir. Bu kesinlikle sizi Asya'daki ülkeler arasına sokacaktır." dedi.

Pramudwinai, ASEAN Bölgesel Forumuna da (ARF) değinerek söz konusu forumun 27 üyeden oluştuğunu ve güvenlik konusunun ön planda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Yeniden Asya girişimiyle Asya Pasifik'e yakınlaştığına dikkati çeken Pramudwinai, "Dolayısıyla, dünyanın o bölgesindeki her türlü faaliyette Türklerin veya Türkiye'nin rollerini ve katılımlarını daha çok görüyoruz." dedi.