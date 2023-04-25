Türkiye Teknoloji Buluşmaları kapsamında "E-İhracat ile Küçülen Dünya" paneli gerçekleştirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de, Eticaret Merkezi Üst Yöneticisi Merter Özdemir'in moderatörlüğündeki panelde, Ticaret Bakanlığı E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu ve TOBB E-ticaret Meclisi Başkanı ve Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar konuşmacı olarak yer aldı.

Önal, Kovid-19 salgınıyla insanların e-ticaret alışkanlıklarının değiştiğini, dijitalleşmenin, aracıları ortadan kaldırdığını söyledi.

Devlet tarafından e-ticarete verilen desteklere de değinen Önal, kendi ürünlerini üreten, kendi markaları olan firmaları e-ihracata taşımak istediklerini, bu kapsamda çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Firmalara nakit ve reklam desteği sağladıklarının ifade eden Önal, uzak ve ürün satmanın zor olduğu Çin ve Hindistan gibi ülkeler için de destek verdiklerini kaydetti.

"30'A YAKIN YENİ MAĞAZA AÇTIK BU SENE"

Hakan Çevikoğlu da PttAVM.com'un gelecek ay 11. yaşına gireceğini söyledi.

Büyüme eğilimi içinde olduklarını ifade eden Çevikoğlu, şöyle devam etti:

"Biz PttAVM'yi yurt dışına açmayı düşünmüyorduk. Ayrı pazar yerleri olarak açıyorduk ama Ticaret Bakanlığının desteğiyle PttAVM adıyla komşu ülkelerden başlayarak bunu deneyeceğiz bu sene. Artık PttAVM'yi uluslararası bir platform haline getireceğiz. 30'a yakın yeni mağaza açtık bu sene. PttAVM'yi yurt dışından direkt alışveriş yapılabilir hale getiriyoruz. Bu, konsantrasyon gerektiriyor. Bununla ilgili 10 tane ülke seçtik. Bu 10 ülkede satışlarımızı artıracağız."

Ozan Acar da e-ticaretin önemine işaret ederek, bu alanda faaliyet göstermek isteyenlere önerilerde bulundu. Türkiye'nin döviz ihtiyacına değinen Acar, bu ihtiyacı karşılayacak bir numaralı sektörün e-ticaret olduğunu söyledi.