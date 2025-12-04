Türkiye tekstilde 10 yılın üretim üssü olacak

Bisse Yönetim Kurulu Başkanvekili Onur Kefeli, Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün 2025 yılını güçlü bir ivmeyle tamamladığını, yılın ikinci yarısında belirginleşen toparlanmanın, 2026'ya yönelik beklentileri yukarıya taşıdığını söyledi. Kefeli, "İç pazarda tüketicinin kalite arayışının artması, AVM'lerdeki tam doluluk oranları, markaların yeniden güçlenen yatırım iştahı ve Avrupa'dan gelen siparişlerdeki hızlanma; sektörümüzün dinamik, çevik ve dirençli yapısını bir kez daha ortaya koyuyor" dedi. Türkiye'nin üretim kalitesi, hız, tasarım yetkinliği ve lojistik avantajıyla küresel tedarik zincirinin en güvenilir aktörlerinden biri hâline geldiğini vurgulayan Kefeli, şöyle konuştu: "Geçmişte maliyet odaklı tercihler nedeniyle yurt dışına yönelen üreticilerin yeniden Türkiye'ye dönmesi, sektörün sağladığı verimlilik, sürdürülebilirlik, nitelikli iş gücü ve yüksek kalite standardının altını net biçimde çiziyor. Avrupa üreticilerinin 2026 yaz ve kış koleksiyonları için planlarını öne çekmesiyle birlikte, Türk tekstil sektörü önünde oldukça parlak bir dönem bulunuyor."

AVRUPA İÇİN VAZGEÇİLMEZ

Sektörü gelecekte daha da ileriye taşıyacak unsurları sıralayan Kefeli, "Türkiye, teknoloji yatırımlarını hızlandıran, dijitalleşen ve otomasyon verimliliğini yükselten bir üretim ekosistemine sahip. Sürdürülebilirlik odaklı üretim, geri dönüştürülmüş materyaller, su tasarruflu teknolojiler gibi alanlarda bölgenin en ilerici uygulamaları Türkiye'den çıkıyor. Trendleri hızlı okuyan tasarım gücü ve koleksiyon geliştirme kabiliyeti, Türk markalarını global pazarlarda her zamankinden daha görünür kılıyor. Jeopolitik konum ve kısa termin avantajı, özellikle Avrupa için Türkiye'yi vazgeçilmez bir stratejik üretim ortağı hâline getiriyor" diye konuştu. 2026 yılının BİSSE için de ayrı bir anlam taşıdığını anlatan Kefeli, "50. yılımıza adım atarken butik üretim anlayışımız, kalite odağımız ve yenilikçi yaklaşımımızla sektörün bu yükseliş yolculuğunun merkezinde yer almaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.