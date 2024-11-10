Türkiye temiz enerjide önde gelen ülkelerden

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, temiz enerji alanında attığı "umut verici" adımlarla Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden olan Türkiye'nin, bu alanda çok büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi. Birol, Türkiye'nin geçen ay Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından açıklanan Yenilenebilir Enerji 2035 Yol Haritası'nı değerlendirdi. Birol, "Türkiye'nin temiz enerjide attığı adımlar son derece güzel ve umut verici. Türkiye, Avrupa'da bu konuda en önde gelen ülkeden biri. Potansiyelimiz çok büyük. Umarım bu hedeflere en yakın zamanda ulaşabiliriz" dedi. Temiz enerji teknolojilerindeki hızlı büyüme nedeniyle artan rekabet ortamında pozisyon almak isteyen ülkelerin ticari tedbirlere başvuracağını, bu nedenle 2025'in "dünya ticaret savaşlarının başladığı yıl" olmasından kaygı duyduğunu dile getiren Birol, yeni enerji teknolojilerinin giderek dünya ekonomisinin büyük bir parçası olduğunu ifade etti. Geçen ay açıklanan Yenilenebilir Enerji 2035 Yol Haritası'nda, mevcut durumda yaklaşık 30 bin megavat olan güneş ve rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 2035'e kadar 4 kat artarak 120 bin megavata ulaşması hedefleniyor. Öngören plana göre, ihtiyaç duyulan toplam yatırım tutarı ise 28 milyar dolar olarak hesaplanıyor.