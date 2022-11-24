Türkiye turizmde süper ligde

Türkiye turizmi dur durak bilmiyor. Pandeminin hemen ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ve jeopolitik risklere rağmen turist sayısında neredeyse rekor yılı olan 2019 rakamları yakalandı, gelirde ise yüzde 19 üzerine çıkıldı. 2022 başında 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefiyle yola çıkıldı. Hedef ilk olarak temmuzda 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir olarak revize edildi. Ekimde yeni hedef 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir olarak açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yıl sonunda bu rakamların da aşılacağını belirterek, "Bu rakamlar bize şunu gösteriyor, biz turizmde artık Süper Lig'deyiz" dedi.Turizm sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olan Antalya'da 12'nci kez düzenlenen Resort Turizm Kongresi'nde konuşan Ersoy, Türkiye'nin rakiplerine de fark attığına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Akdeniz çanağı içinde yer alan İspanya, Yunanistan, İtalya gidi rakip ülkeler 2019 yılına kıyasla yüzde 19 gerisindeyken biz bunu yüzde 7 ile sınırlı tutmayı başardık." Turizm Geliştirme Ajansı'nda yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Bakan Ersoy, şöyle devam etti: "33 ülkenin ulusal kanallarında tanıtım yaptık, 200 ülkenin yayın organlarıyla tanıtım anlaşması imzaladık. 84 ülkeden 5 binden fazla kişi Türkiye'nin 62 şehrindeki ağırlama etkinliklerine katıldı. Şu anda dünyada en yoğun reklam ve PR çalışmasının yapan biziz. Ürün çeşitliliği ve pazar çeşitliliğini hedefliyoruz. Bu durumda turizm krizlere karşı bağışıklık kazanmış oluyor."2023 yılında itibaren güvenli ve sürdürülebilir turizm programının uygulanmaya başlayacağını anlatan Bakan Ersoy, "Bunun için GTSC ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladık. Ulusal turizm programı için anlaşma imzalayan ilk ülkeyiz" dedi. Hali hazırda 80 tesisin ön denetimden geçtiğini aktaran Ersoy, 27 tesisin sürdürülebilir turizm belgesi almaya hak kazandığını kaydetti. Sürdürülebilir turizm sektörün her alanını etkileyeceğini anlatan Bakan Ersoy, "Mesela, sertifikalı tesisler kredi kullanırken yüzde 5 faiz öderken, diğerleri yüzde 10 ödeyecek. Ayrıca, bu ülkelere giden insanlar ülkelerine ekstra vergiler ödemek zorunda kalacak. Sertifikaya üç aşamada geçiş yapılacak. 1 Ocak'tan 2023'ten itibaren bu 14 kriteri yerine getirmeyen işletmeler işletme belgesi alamayacak. Bütün kriterlerin tamamlanıp 2030 yılına kadar tüm otellerimize bu sertifikayı kazandırmayı hedefliyoruz. Ancak biz hep birlikte asılırsak 2023 sonunda üç aşamayı da tamamlamış oluruz. En azından 1 milyon yatak kapasitesine ulaşırsak dünyada yine bir ilke imza atarız" dedi.Ersoy, Antalya Side'de çok ciddi ve güçlü bir restorasyon ve renovasyon çalışması başlattıklarının müjdesini de verdi. Ersoy, "Side'de son 20 yılda yapılmayan çalışmayı 6 ay içinde yapacağız. Çok yoğun bir çalışma olacak ve bunu yaza kadar tamamlayacağız. Turisti tesislerin dışına çıkarmak için Side bölgesini hazırlayacağız" dedi. Geçen yıl benzer bir çalışmanın Patara'da yapıldığını aktaran Bakan Ersoy, "Turisti otel dışına çıkarmak ve onlara yeni alanlar yaratmak istiyoruz" diye konuştu.Kongrenin ana sponsorluğunu üstlenen Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, salgın döneminde Türkiye turizm sektörünün muazzam bir sınav verdiğini ve güvenli turizm adaptasyonuyla 30 milyar dolar gelir seviyelerine ulaştığını söyledi. Ateş, "Şimdi de sürdürülebilirlik sertifikasıyla önümüzdeki 10 yıllara hakim olacak, emisyon hacmini daraltıcı, çevreci yatırımlara odaklanmak gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Ateş, turizmde geri ödeme anlamında sorun yaşamadıklarını da söyledi.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, bölgede ve dünyadaki tüm sıkıntılara rağmen Türkiye'nin dünyada ilk 5'e girdiğine dikkat çekti. Yağcı, Türkiye'nin 2022 yılında otel gelirlerinde 2019 yılını aşan tek Akdeniz ülkesi olduğunu belirtti. TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, konaklama vergisinin bir yıl ertelenmesini talep ettiklerini belirterek, "Ayrıca meslek birliği talebimiz var. Bu iki konuyu salı günü yapacağımız TÜROFED Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz" dedi.