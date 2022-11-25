Türkiye turizmde süper ligde





Ayrıca, bu ülkelere giden insanlar ülkelerine ekstra vergiler ödemek zorunda kalacak. Sertifikaya üç aşamada geçiş yapılacak. 1 Ocak'tan 2023'ten itibaren bu 14 kriteri yerine getirmeyen işletmeler işletme belgesi alamayacak. Bütün kriterlerin tamamlanıp 2030 yılına kadar tüm otellerimize bu sertifikayı kazandırmayı hedefliyoruz. Ancak biz hep birlikte asılırsak 2023 sonunda üç aşamayı da tamamlamış oluruz. En azından 1 milyon yatak kapasitesine ulaşırsak dünyada yine bir ilke imza atarız" dedi.