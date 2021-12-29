Türkiye turizmdeki rezervlerini kullanmaya başladı

NIRVANA Hotels'in Group CEO'su Korhan Alşan
, 2022 sezonuna ilişkin beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. Türkiye'nin 2019'da ağırladığı turist sayısı bakımından dünyada 6'ncı sırada olduğunu vurgulayan Korhan Alşan, 2022'den itibaren hedeflerin çok daha büyük olduğuna dikkat çekti. "Emin olun Türkiye dünya sıralamasında ilk 3'e girecek" diyen Alşan, "Türkiye olarak turizmdeki rezevlerimizi yeni yeni kullanmaya başladık. Geçmişte sadece deniz, kum, güneş turizmi ile bilinen Türkiye, turizmdeki çeşitliliğini dünyaya duyuruyor. Gastronomi, tarih ve kültür turizmini dünya sahnesine sunmaya başladık. Türkiye'yi çok daha başarılı yıllar bekliyor" ifadelerini kullandı.
50 MİLYON SÜRPRİZ OLMAZ
2022 yılı için Türkiye genelinde en zayıf ihtimalle 30 milyar dolar gelir, 40 milyon turist beklediklerini anlatan Alşan, "2019'da 45 milyon turist yaklaşık 35 milyar dolar gelir elde edilmişti. Ancak 2022'de 50 milyon turist ve 40 milyar dolarlık seviye de sürpriz olmaz. Ayrıca pandemi sürecini turizmde en iyi yöneten ülkelerin başındayız. Bu dönemde çok iyi bir pazarlama süreci de yürütüldü" değerlendirmesini yaptı. Nisanda açılmasını bekledikleri sezonun 15 Haziran'da açıldığını kaydeden Korhan Alşan, "Ağustos ayında doluluklar yüzde 90'lara kadar ulaştı. Çok iyi bir eylül ayının ardından tarihin en iyi ekimlerinden biri yaşandı Antalya
'da. Son iki yıldır ertelenen toplantı, etkinlik gibi organizasyonların da sayıları yükseldi" diye konuştu. Nirvana Otelleri
'nin 2021'de ortalamanın yüzde 20-25 üzerinde olduklarını kaydeden Alşan, fiyatları da euro bazında yüzde 25-45 arasında artırdıklarını ifade etti Alşan ayrıca, Nirvana Otelleri'nin önümüzdeki yıl tatminkar sonuçlar almayı hedeflediğini söyledi.