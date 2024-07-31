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Giriş Tarihi: 1.8.2024

Türkiye UDY’lerden 262 milyar $’lık pay aldı

Türkiye UDY’lerden 262 milyar $’lık pay aldı
Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlar (UDY) sadece cari açığın finansmanına destek olmakla kalmayarak aynı zamanda, uluslararası sermaye ile kurulan şirketlerin Türkiye'de yürüttüğü faaliyetler sayesinde reel ekonominin gelişimine de önemli katkılar sunuyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından, Türkiye'nin UDY politikasının genel çerçevesini çizmek ve bu alandaki uygulamalara rehberlik etmek üzere hazırlanan "Türkiye UDY Stratejisi (2024-2028)" yayımlandı. Buna göre, Türkiye, son 20 yılda gerçekleştirdiği reformlar, sahip olduğu ekonomik ve siyasi istikrar, genç ve dinamik nüfus yapısı, jeostratejik konumu gibi pek çok unsur sayesinde bu alanda büyük bir ivme yakaladı.
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Türkiye UDY’lerden 262 milyar $’lık pay aldı
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