Türkiye, Ukrayna’yı yeniden inşa edecek

Rus işgaliyle altyapısı milyarlarca dolarlık zarara uğrayan Ukrayna'nın geleceğine Türkiye imza vuracak. Ukrayna'nın yeniden ayağa kalkması için kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin katılacağı tarihi bir zirve gerçekleşecek. Yarın düzenlenecek 'Ukrayna'nın Yeniden İnşası Forumu'nda savaş mağduru ülkenin altyapısı masaya yatırılacak.

KAYIPLAR ANLATILACAK

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksandr Kubrakov'un görüşmesiyle başlayacak forum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kubrakov ile bire bir görüşmesiyle devam edecek. Daha sonra açık oturumda söz alacak konuşmacılar, Ukrayna'nın savaş sürecinde verdiği kayıpları anlatacak. 2 ülke arasında imzalanacak anlaşmaların ardından Ukrayna kurumları ve Türk müteahhitlik şirketleri birer sunum yaparak, düşüncelerini paylaşacak.

TÜRKİYE ÇOK ÇABA GÖSTERDİ

Türkiye Ukrayna-Rusya savaşının başlamaması için en büyük çabayı gösteren ülke olmuştu. Savaşın başlaması sonrasında ateşkesin sağlanabilmesi için Ukrayna ve Rusya'yı Mart ayında iki kez bir araya getirebilen Türkiye, bir başka arabuluculukla 215 Ukraynalı savaş esirinin serbest bırakılmasını sağlamıştı.

TAHIL KRİZİNİ ÇÖZDÜ

Ukrayna tahılının, ülkenin Karadeniz limanlarından emniyetli bir biçimde Dünya'ya ihracatında çözümün anahtarı da Türkiye olmuştu. Tahıl Koridoru Antlaşması 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanırken, bu koridor kullanılarak bugüne kadar 700'den fazla gemiyle 17 milyon tondan fazla tarım ürünü Dünya'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştı.