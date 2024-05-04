Türkiye uluslararası yatırım projelerinde Avrupa’da 4. sıraya yükseldi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu gazetecilere denetim ve danışmanlık firması EY'nin 2023 yılı için yayınlayacağı Avrupa'nın en çok Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) çeken ülkeleri raporunun öncül sonuçlarına ilişkin değerlendirme yaptı.

Buna göre, Avrupa'da Kovid-19 salgınından sonra ilk defa bir önceki seneye göre UDY projelerinde düşüş yaşandığını belirten Dağlıoğlu, bu azalışın arkasında düşük ekonomik büyüme, yüksek enflasyon, artan enerji fiyatları ve jeopolitik risklerin bulunduğunu söyledi. Dağlıoğlu, Avrupa'da geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4'lük düşüşle 5 bin 694 yatırım projesinin duyurulduğunu ifade etti. Avrupa'nın bu proje sayısıyla Kovid-19 salgını öncesi 2019 yılı seviyesinin yüzde 11 ve 2017'deki zirvenin yüzde 14 altında kaldığını belirten Dağlıoğlu, "Hizmet sektörlerindeki uluslararası doğrudan yatırım projeleri önemli ölçüde azalırken, imalat sektöründeki düşüş yüzde 1 ile sınırlı kaldı." diye konuştu.

Dağlıoğlu, Fransa'nın geçen yıl en fazla proje çekmesine rağmen 2022'ye kıyasla yüzde 5'lik düşüş yaşadığını aktararak ikinci sırada yer alan Birleşik Krallık'ın proje sayısının ise yıllık yüzde 6 arttığını, üçüncü sıradaki Almanya'nın proje sayısının yıllık yüzde 12 azaldığını kaydetti.

"TÜRKİYE BİR ÖNCEKİ YIL 5'İNCİ SIRADA YER ALMIŞTI"

Türkiye'nin salgın sonrası dönemde, Avrupa'nın en çok uluslararası doğrudan yatırım çeken ülkeleri arasındaki istikrarlı yükselişini geçen yılda da sürdürdüğünü bildiren Dağlıoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye 2020 yılında Avrupa liginde 7'nci sırada, 2022 yılında ise 5'inci sırada yer almıştı. Ülke, 2023 yılında çektiği 375 uluslararası doğrudan yatırım projesi ile ilk 10 ülke arasında 4. sıraya yükseldi. Bir önceki yıla nazaran gösterdiği yüzde 17'lik yükselişle Türkiye, artış hızı bakımından da 2023'te ilk 10 ülke arasında 1'inci sırada yer aldı. Kıta genelinde özellikle imalat projelerinin sayısında toplamda azalma gözlenirken tedarik zincirlerinin yeniden kurgulanması ve yakın ülkelerden tedarik gibi etkenler, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu sayılı kıta ülkesinin daha fazla imalat projesi çekmesini sağladı."

"ULUSLARARASI YATIRIMCILARA ÜST DÜZEY BİR YATIRIM DENEYİMİ SUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Dağlıoğlu, Türkiye'nin küresel düzeyde cazip bir yatırım destinasyonu olduğunun altını çizmek ve ülkeye gelen uluslararası yatırımcılara üst düzey yatırım deneyimi sunmak için çalıştıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Türkiye, stratejik konumu ve güçlü yatırım ortamı ile yatırımcılar için öne çıkan bir destinasyon haline geldi. 2023 yılında çektiğimiz 10,6 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım, bu başarının en somut göstergesi. Avrupa genelinde yavaşlayan yatırım eğilimlerine rağmen Türkiye, altyapısını güçlendirerek ve ekonomisini çeşitlendirerek uluslararası yatırımcılar için cazip bir merkez haline geldi. İspanya'yı geride bırakarak Fransa, İngiltere ve Almanya'nın ardından dördüncü sıraya yerleşmiş olmamızı önümüzdeki dönem açısından da son derece olumlu buluyoruz."

Son 10 yıla bakıldığında ise Türkiye'nin Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayan geniş bir coğrafyada özellikle imalat sektöründeki yatırımlarda lider pozisyonunu koruduğunu anlatan Dağlıoğlu, "Bu bölgelerde imalat yatırımlarının yüzde 21,7'sini çekerek en fazla imalat yatırımı çeken ülke olduk. 2013 yılından bu yana gerçekleşen genişleme tipi yatırımların da yüzde 19,1'ini çekerek en fazla genişleme yatırımı çeken ülke olarak ilk sırada yer alıyoruz." diye konuştu.