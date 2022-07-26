Türkiye Ürün İhtisas Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası 3 yaşında

Türkiye Ürün İhtisas Borsası Elektronik Ürün Senedi (TÜRİB ELÜS) Piyasası 3'üncü yılını doldurdu.

Önemli başarılara imza atan TÜRİB'in faaliyete geçmesiyle, ülkenin dört bir yanındaki alıcı ve satıcıların ELÜS alım satımını tek ve ulusal bir elektronik platform üzerinden şeffaf ve güvenli bir şekilde yapabilmeleri sağlandı.

Geride kalan 3 yılda ELÜS Piyasasında kayıtlı çiftçi, tüccar ve sanayicileri de kapsayan yatırımcı sayısı 3 katın üzerinde artarak 135 bine ulaştı. TÜRİB'de işlem gören ürünlerin saklandığı lisanslı depo kapasitesi ise 2 kattan fazla artarak 8,4 milyon tona çıktı.

Lisanslı depo işletme sayısı Temmuz 2022 itibarıyla 159'a yükselirken, bu işletmeler 41 il, 121 ilçe ve 225 yerde hizmet veriyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi de görev alanındaki stratejik ürünlerde TÜRİB üzerinden ELÜS alım ve satımını aktif bir şekilde sürdürürken hem anlaşmalı işlem hem de sürekli müzayede şeklinde işlemler gerçekleştiriyor.

İŞLEM MİKTARI İSE 20 MİLYON TONU AŞTI

TÜRİB'in 3 yıllık faaliyet döneminde işlem hacmi 55 milyar lirayı, işlem miktarı ise 20 milyon tonu aşarken, işlemlerin büyük kısmı özel sektörce yapıldı. TÜRİB'de işleme açık 17 ürüne konu ELÜS'lerin tamamında işlem gerçekleştirildi.

TÜRİB ELÜS İşlem Platformuna yatırımcı kayıtları acente olan 112 ticaret borsası üzerinden yapılırken, ELÜS işlemleri yatırımcıların 25 banka ve aracı kurum nezdindeki hesapları üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 23 Mart 2021 tarihi itibarıyla onaylanan TÜRİB AR-GE Merkezinde piyasa gözetimine yönelik "Gözetim Projesi" ve tarım sektöründe şeffaflığı artırmaya ve veri ihtiyacını gidermeye yönelik "Tarım Aydınlatma Platformu Projesi" çalışmaları devam ediyor.

TÜRİB Ar-Ge Merkezi, TÜRİB'in işlettiği piyasa altyapısına yönelik "Teknolojik Dönüşüm Projesi"ni de yürütüyor.