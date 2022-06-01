Türkiye uzaktan müşteri olmayı sevdi

Uzaktan müşteri edinimi deyince yeni nesil bankacılığın geldiği son noktayı ifade ediyoruz. Kullanıcılar bir kimlik ve yüz tanıma doğrulamalarıyla mekan ve zamandan bağımsız olarak müşteri olabiliyor. Uzaktan müşteri ediniminin ilk avantajı, artık banka müşterisi olabilmek için yer ve zaman sınırını ortadan kaldırması. Daha önce banka şubelerine gitmek veya kurye ile evrakları imzalamak gerekirken; artık herkes sadece akıllı telefon ve internet bağlantısı sayesinde müşteri olabiliyor.

GÜVENLİĞE DİKKAT

Uzaktan kimlik tespiti için mutlaka yeni TC kimlik kartı ve akıllı telefona sahip olmak gerekiyor. Kimlik kartının üzerindeki bilgiler okunabilir olmalı ve hasar görmüş bir kimlik kartı olmamalı. Hesap açmak istenilen bankanın mobil uygulaması akıllı cep telefonuna indirilmeli. Mobil uygulamanın indirileceği platformun güvenliği kontrol edilmeli.

SAKİN VE AYDINLIK BİR ORTAM

Bilgilerin doğrulaması banka tarafından gerçekleştirildikten sonra uzaktan kimlik tespiti işlemi gerçekleştirilmek üzere banka temsilcisi ile irtibata geçiliyor. Bu nedenle bankanın uygulaması kullanılmaya başlamadan önce sakin ve aydınlık bir ortama geçilmeli. Görüşme sırasında güneş gözlüğü ve maske gibi yüz tanımayı engelleyici unsurlar kullanılmamalı.

GÖRÜNTÜ VE SES KALİTESİ

Mobil telefonunun müşterinin yanında bulunması, telefonun ön ve arka kameralarının çalışması ve internet bağlantısının sağlanıyor olması önemli. Görüşme süresince kamera açık olmalı. Banka tarafından, mobil telefonlardaki NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliğinin kullanılması istenebilir. Görüntü ve ses kalitesi, şüpheye yer bırakmayacak ve kimlik tespitinde herhangi bir kısıtlamaya imkan vermeyecek şekilde yeterli seviyede olmalı. Görüşme boyunca işlemler sadece müşteri ile gerçekleştirilecek. Bu nedenle hesap ve işlem güvenliği için üçüncü bir kişiden yardım ya da destek alınmaması oldukça önemli.

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