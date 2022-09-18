Türkiye, uzay ve havacılık çalışmalarını dünyaya tanıtmaya devam ediyor

Paris'te bugün başlayan ve 22 Eylül'e kadar devam edecek olan IAC'ye dünya genelinden, aralarında ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), SpaceX, Airbus gibi 400'den fazla uzay ve havacılık kuruluşunun yanı sıra Türkiye, Almanya, Japonya, Rusya ve Çin gibi birçok ülke kendi stantlarıyla katılıyor.

Kongrenin ilk gününde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, AK Parti Ankara Milletvekilli Zeynep Yıldız ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'dan oluşan heyet Türkiye standını ziyaret etti.

Türkiye standında TUA, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY), Türksat, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Delta V, Plan S ve Hello Space gibi kuruluşların yanı sıra Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) da yer alıyor.

Dün, farklı ülkelerden milletvekilleri ve siyasetçilerin katıldığı IAC'nin açılış oturumları gerçekleşirken, Kacır katıldığı bir oturumda Uluslararası Astronotik Kongresi'nin 2025'te İstanbul'da düzenlenmesi için Türkiye'nin adaylığına ilişkin destek konuşması yaptı.

TÜRKİYE, 2025'TEKİ KONGREYİ DÜZENLEMEYE ADAY

Uluslararası Astronotik Kongresi'nin 2025'te İstanbul'da düzenlenmesi için TUA'nın aday gösterdiği Türkiye'nin yanı sıra, Avustralya, Suudi Arabistan, Çin ve Tayland da aday ülkeler arasında yer alıyor.

TUA'nın AA'ya verdiği bilgiye göre, adaylığı kabul edildiği taktirde, Türkiye 2025'te kongreyle 20 binden fazla katılımcıyı ağırlayacak ve dünyanın en büyük uzay ve havacılık organizasyonuna ev sahipliği yapmış olacak.

Ayrıca, kongrenin 2025'te Türkiye'de gerçekleşmesi durumunda, Milli Uzay Programı'nda da yer alan "Uzay Sanayi Ekosisteminin Geliştirilmesi" ve "Uzay Farkındalığı ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi" hedefleri için önemli adımlar atılmış olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde geçen yıl düzenlenen kongreye katılan Türk heyeti, 34 farklı uzay ve havacılık kuruşuyla görüşmüş ve 2 işbirliği anlaşması imzalamıştı.