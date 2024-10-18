Türkiye Varlık Fonu’nun sukuk ihracına rekor talep

TVF'den alınan bilgiye göre, Varlık Fonu'nun uluslararası sukuk yatırımcılarıyla ilk defa bir araya geldiği bu işlemle Hazine ve katılım bankalarının dışında bir Türk kuruluşu, ilk kez uluslararası sukuk piyasalarına adım atmış oldu.

Fon, İstanbul Finans Merkezi projesi için fonlama portföyünü çeşitlendirmek adına 750 milyon dolar tutarında, 5 yıl 3 ay vadeli sukukun nitelikli yatırımcılara satışıyla ilgili 14-16 Ekim'de Londra'da yatırımcılarla yaptığı yatırım turunun ardından talep toplama sürecinde büyük bir ilgi ile karşılandı.

TVF'nin başarılı bir şekilde tamamladığı sukuk ihracına 7 milyar dolara yakın talep geldi.

Yatırımcılardan gelen 14 kata yakın bu talep çarpanı, sukuk ihraç tarihinde bir rekor olarak kayıtlara girdi. Piyasa muadillerine göre oldukça başarılı bir şekilde tamamlanan sukuk ihracında getiri oranı ise yüzde 6,95 olarak gerçekleşti.

TVF'nin bu yılın şubat ayında arz tutarının 14 katı üzerinde yatırımcı talebinin oluştuğu Eurobond işleminin ardından, sukuk işleminde yine 14 kat seviyesine yakın bir talep çarpanına ulaşılma başarısı yatırımcılar nezdinde TVF'ye olan güveni perçinlemiş oldu.

Küresel piyasalarda risk algısının karışık seyrettiği bu dönemde alınan bu başarılı sonucun, yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve ekonomi politikalarına duyduğu güveni bir kez daha teyit eden önemli bir gösterge olduğu belirtildi.

Sukuk işlemini Emirates NBD Capital, J. P. Morgan ve Standard Chartered bankaları koordine etti.

EN FAZLA FİYAT (IPT) DÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞEN 2. İŞLEM OLDU

750 milyon dolarlık sukuk ihracı 2024 yılında Türkiye'de yerleşik kuruluşlar içerisinden ihraç edilen tahvil ve sukuk ihraçlarından, en fazla fiyat (IPT) düşümü gerçekleşen 2. işlem oldu. En fazla fiyat (IPT) düşümü yine TVF'nin şubat ayında ihraç ettiği Eurobond işleminde gerçekleşmişti.

İşlemde anlaşılan nihai fiyat ise TVF Eurobond'unun güncel eşlenik fiyatına kıyasla 17,5 baz puan TVF lehine yüzde 6,95 seviyesinde oldu.

TVF, eylül ayında Dubai ve Abu Dabi'de gerçekleştirdiği yatırımcı görüşmelerinde Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki önemli yatırımcılarla bir araya gelerek TVF'yi ve stratejilerini anlatma imkanı bulmuş ve yatırımcılardan büyük ilgi görmüştü.

Aynı yıl içerisinde ikinci kez oldukça başarılı bir ihraç süreci sonunda elde edilen bu finansman, TVF'nin finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi desteklemek hedefi doğrultusunda, İstanbul Finans Merkezi'ne katma değer kazandıracak yatırımlar için kullanılacak.

İstanbul Finans Merkezi; dünyanın önde gelen finans kuruluşları ve şirketlerini, İstanbul'da bir araya getirerek çok boyutlu finansal hizmetler, uluslararası ticaret ve enerji ekosistemi oluştururken, bu ekosistemin yaratacağı katma değerle önce bölgesel, ardından küresel bir finans merkezi olmayı hedefliyor.