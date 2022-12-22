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Giriş Tarihi: 22.12.2022 11:54

Türkiye ve Azerbaycan arasında 'inşaat' mutabakatı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, Türkiye ve Azerbaycan arasında inşaat sektörüne ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

DHA
Türkiye ve Azerbaycan arasında ’inşaat’ mutabakatı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov ile bakanlıkta bir araya geldi.

Kurum ve Haydarov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki inşaat sektörünü güçlendirmek amacıyla 'İnşaatta Normatif ve Birim Fiyatlandırma Sisteminin İyileştirilmesi Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Bakan Kurum anlaşmaya ilişkin, "Bugün imzalayacağımız yapı alanındaki iş birliği protokolü ile söz konusu sistemin kardeş Azerbaycan'da kullanılmasına yönelik ilk adımın atılmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Bakan kurum sözlerine şöyle devam etti:

"İmzalayacağımız anlaşma hem yapı malzeme ve müteahhitlik sektörüne hizmet verecek hem de iki ülke arasında yeni iş birliği alanları açacaktır" dedi.
Kemaleddin Haydarov ise iki ülke ilişkilerine dikkat çekerek, anlaşmadan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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Türkiye ve Azerbaycan arasında 'inşaat' mutabakatı
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