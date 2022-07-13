Türkiye ve BAE heyetleri İstanbul’daki yatırım çalıştayında bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) üç bakan ve CEO'ların yatırım imkanlarını somutlaştırmak üzere Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin, "Bu ziyaret sanayi, yatırım ve teknoloji alanlarındaki iş birliğine önemli katkılar sağlayacak. Bugün aynı zamanda yenilenebilir enerji, otomotiv, petrokimya, makine, gıda, sağlık, e-ticaret ve diğer pek çok sektörden firmalarımızla bir yatırım çalıştayı düzenliyoruz." dedi.

Bakan Varank, Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Dr. Sultan Ahmed Al Jaber ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Görüşmeye, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Thani Al Zeyoudi, BAE Halk Eğitimi ve İleri Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Al Amiri, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ile bakan yardımcıları Hasan Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen heyetlerarası görüşmede, iki ülke ilişkileri ve iş birliği alanları ele alındı.

"UZAY BİLİMİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARINDA DA İŞ BİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN MUTABAKAT ZAPTI İMZALAYACAĞIZ"

Bakan Varank ile BAE'li üç bakan, yaklaşık bir saat süren heyetler arası görüşmenin ardından "Türkiye - BAE Yatırım Çalıştayı" için konferans salonuna geçti.

Varank, yatırım çalıştayının açılışında yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen ziyaret ve görüşmenin önemine işaret ederek, iki ülke liderleri arasındaki yoğun temasların ikili ilişkileri çok üst düzey seviyeye gelmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi.

Bu ziyaretin de sanayi, yatırım ve teknoloji alanlarındaki iş birliğine önemli katkılar sağlayacağını belirten Varank, şunları kaydetti:

"Bugün aynı zamanda yenilenebilir enerji, otomotiv, petrokimya, makine, gıda, sağlık, e-ticaret ve diğer pek çok sektörden firmalarımızla bir Yatırım Çalıştay'ı düzenliyoruz. Potansiyel iş birliği imkanlarını hep beraber değerlendireceğiz. Türk ve BAE'li firmalarımızın, kurumlarımızın, yeni bağlantılar kurabilecek somut projeler geliştirebilecek ortamlarını bugün burada oluşturmuş olduk. İnşallah ticaretimizi çeşitlendirmemize ve yeni yatırımlarımızı teşvik etmemize, bu program vesile olacak.

Bugün aynı zamanda uzay bilimi teknolojileri ve uygulamaları alanlarında da iş birliğimizi geliştirmek için mutabakat zaptı imzalayacağız. Dostum Cabir ve ben daha güçlü, daha sürdürülebilir ekonomiler inşa etmek için elimizden gelen her şeyi yapmak üzere liderlerimizden talimat aldık."

ÇALIŞTAYDA İKİ ÜLKENİN TEMSİLCİLERİ BULUŞTU

Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilen çalıştayda, BAE'den üç bakan ve yatırım fonu ve şirketlerinin üst yöneticileri, Türk kamu, özel sektör kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri yer aldı.

Çalıştayda muadil bakanlıklar arasındaki görüşmelerin yanı sıra çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kamu iştiraki kuruluşlar ve şirketlerin temsilcileri ile BAE'nin önde gelen şirketleri arasında potansiyel iş birliği imkanları değerlendirildi.

BAE'NİN TÜRKİYE'DEKİ YATIRIM İMKANLARI SOMUTLAŞIYOR

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin ardından BAE'nin Türk ekonomisine yapmayı planladığı yatırımlar netleşiyor.

Bu çerçevede, BAE Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi ile aynı zamanda BAE Uzay Ajansı Başkanı olan Halk Eğitimi ve İleri Teknolojilerden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Bint Yousef Al Amiri Türkiye'ye geldi.

Bakan Varank'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede, karşılıklı üst düzey ziyaretlerle normalleşen Türkiye-BAE ilişkilerinde başlayan yeni dönemin detayları ele alındı.

Ziyaret çerçevesinde BAE'nin Türkiye'deki yatırım imkanlarını somutlaştırması ve iki ülkenin iş birliği alanlarının belirlenmesi planlanıyor.