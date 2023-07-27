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Giriş Tarihi: 27.7.2023 11:30

Türkiye ve BAE'nin savunmadaki işbirliklerine bir yenisi eklendi

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında gerçekleşen işbirliklerine bir yenisi eklendi. OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi ile taktik teçhizat üreticisi Black Cobra Military Supply arasında işbirliği anlaşması yapıldı. Türk KOBİ'leri ile karşılıklı iş geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, teknoloji transferi ile stratejik ortaklıklar kurulması konularında yol haritası oluşturulacak.

AA
Türkiye ve BAE’nin savunmadaki işbirliklerine bir yenisi eklendi

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında çeşitli düzeylerde gerçekleştirilen savunma sanayisi işbirliklerinde yeni bir adım atıldı.

Geçen ay boyunca Abu Dabi merkezli taktik teçhizat üreticisi Black Cobra Military Supply (BCMS) ile OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) arasında devam eden ön görüşmeler 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) meyvesini verdi.

Fuar kapsamında, BAE pavilyonunda BCMS Üst Yöneticisi Ali Al Mannaee ve Genel Müdürü Mostafa El Samahy ile OSSA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yarsan arasında müzakereler yapıldı.

Toplantının ardından Türkiye ve BAE arasındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi vizyonu doğrultusunda, Türk KOBİ'leri ile karşılıklı iş geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, teknoloji transferi ile stratejik ortaklıklar kurulması konularında yol haritası oluşturulması adına işbirliği anlaşması düzenlendi.

Ali Al Mannaee ve İbrahim Yarsan, anlaşmayı Emirates Savunma Şirketleri Konseyi himayesinde bulunan BAE pavilyonunda imzaladı.

İmza törenine, Emirates Savunma Şirketleri Konseyi Başkanı Mona Al Jaber ile Savunma Şirketleri Konseyi Üst Yöneticisi Anas Al Otaiba da katıldı.

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Türkiye ve BAE'nin savunmadaki işbirliklerine bir yenisi eklendi
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