Türkiye ve Birleşik Krallık arasında ekonomi zirvesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Birleşik Krallık Uluslararası İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch, bugün İstanbul'da, Türkiye-Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) toplantısı vesilesiyle bir araya gelecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Krallık, Türkiye'nin en önemli ticaret ortakları arasında yer alırken, iki ülke arasında 2023 yılındaki ticaret hacmi yaklaşık 19 milyar dolar değerine ulaştı. Yedinci dönem toplantısı gerçekleştirilen Ortak Komite'nin sonunda, "Türkiye-Birleşik Krallık Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Protokolü ve Eylem Planı" imzalanacak. Toplantıda, "Üçüncü Ülke İşbirliği Mutabakat Zaptı" da imzalanacak. Ziyaret kapsamında, Türk ve İngiliz iş insanlarının katılımlarıyla bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek. İki ülkenin önde gelen iş dünyası temsilcileri bakanlar ile bir araya gelecek ve karşılıklı yatırımlar ve ticari işbirliği konuları etraflıca değerlendirilecek.