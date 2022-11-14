Türkiye ve Endonezya arasında 5 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Endonezya'nın ev sahipliğinde Bali Adası'nda düzenlenecek 17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmeler çerçevesinde iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla gerçekleşen törende, Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması, Araştırma, Teknoloji ve İnovasyon Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması, Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı ve TİKA ile Endonezya Dışişleri Bakanlığı Arasında Kalkınma İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı imzalandı.

Sosyal medya hesabından anlaşmalara ilişkin paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın Endonezya ziyaretinde 5 anlaşma imzaladık. Ülkelerimiz arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

"Birlikte Toparlanma - Daha Güçlü Toparlanma" ana temasıyla gerçekleştirilecek zirvede G20 liderleri, "Gıda ve Enerji Güvenliği," "Sağlık" ve "Dijital Dönüşüm" başlıklı üç oturumda fikir alışverişinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve çerçevesinde çeşitli ülkelerin liderleriyle temaslar gerçekleştirecek.