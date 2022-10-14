Türkiye ve Katar 8 yılda 30 zirveyle 80’i aşkın anlaşmaya imza attı

Türkiye ile Katar arasındaki ikili ilişkilerin birçok alanda stratejik iş birliğine dönüşmesi kapsamında İstanbul bugün, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısına ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar'da 20 Kasım'da başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası müsabakaları dolayısıyla Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısının tarihini erkene çekti.

Türkiye ve Katar arasında 2014 yılında kurulan Yüksek Stratejik Komitesinin, iki ülkenin güçlü ilişkilerinin göstergesi olarak her yıl üst düzey katılımlarla gerçekleştirdiği toplantılarda ikili ilişkilerle ilgili istişarelerde bulunuluyor.

Komitenin kurulduğu 2014 yılından bu yana geçen 8 yıllık süre zarfında 30 zirve yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emir Al Sani, bugün gerçekleştirecekleri 31. zirveyle iki ülke tarihinde belki de uluslararası diplomaside bir rekor kırmayı başarmış oluyorlar.

Stratejik iş birliğiyle ikili ilişkilerini güçlü tutan Türkiye ve Katar, 8 yılda gerçekleştirilen onlarca zirvenin sonucu diplomatik, ekonomik, kültürel ve eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda 80'i aşkın anlaşmaya imza attı.