Türkiye ve KİK ülkelerinin refahına katkı sağlayacak

Türkiye ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Ortak Bildirisi imzalandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlıkta gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, "Anlaşmanın müzakereleri tamamlandığında ülkelerimizin ticari ve ekonomik ilişkilerini daha kapsamlı ve iyi belirlenmiş bir çerçevede geliştirme ve çeşitlendirme imkânı ortaya çıkacaktır" dedi. Körfez ülkeleri ile hızla gelişen ilişkileri üst seviyeye taşıyacak kapsamlı bir STA'yı hedefleyen karara imza attıklarını söyleyen Ömer Bolat, "Dost ülkelerimiz arasında imzalanacak kapsamlı STA'ların ilişkilerimizi daha da derinleştirmede ve insanlarımızın refahına katkı sağlamada anahtar rol oynayacağından şüphe duymuyoruz" diye konuştu.Bakan Bolat, mal ve hizmet ticareti, fikri mülkiyet hakları, gümrük işlemleri ve ticaretin kolaylaştırılması, KOBİ'ler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gibi önemli alanları düzenleyen kapsamlı bir anlaşmayı sonuçlandırmayı önemsediklerini belirtti. Bakan Bolat, müzakere sürecinin tamamlanması ve anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Türkiye ve KİK ülkelerinin refahına ciddi katkı sağlanmasını amaçladıklarını ifade etti.Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ise yıl içinde Türkiye ile KİK üyesi 6 ülke arasında stratejik diyalog toplantısının gerçekleştirileceğini belirtti. Casim Muhammed el-Budeyvi, sözlerini şöyle sürdürdü: "İki taraf arasındaki stratejik ortaklık çok önemli bir düzeydedir. Tüm bu göstergeler şunu yansıtmaktadır: İki taraf arasındaki ilişkilerin her alanda daha da ileri düzeye gideceğinin göstergesidir." Öte yandan Budeyvi, KİK'in Türkiye ile stratejik ortaklık ilişkilerinin çok iyi düzeyde olduğunu, üye ülkelerin Türkiye ile ortaklıklarını daha ileriye taşımak amacıyla çabaladıklarını ve bu ilişkileri çeşitlendirip hızlandırmak istediklerini dile getirdi."Türkiye,KİK üyesi ülkeler için çok önemlidir. KİK ülkeleri de Türkiye için çok büyük önem arz etmektedir" diyen Casim Muhammed el-Budeyvi, bu ilişkileri en iyi düzeye getireceklerini yineledi. Budeyvi, Türkiye ile KİK ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2022'de 30 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve üye ülkelerle ticarette Türkiye'nin 13'üncü sırada yer aldığını dile getirerek, "Her iki taraf için hayırlı olması dileğiyle birlikte çalışacağız ve bu rakamları en yüksek düzeylere çıkaracağız" ifadelerini kullandı. KİK üyesi ülkelerin yatırımcılara fırsatlar sunduğunu vurgulayan Budeyvi, yabancı yatırımcıların bu ülkeleri tercih ettiklerini de sözlerine ekledi.