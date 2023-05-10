Türkiye ve Kosova arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kosova'nın uluslararası alanda hak ettiği konuma erişmesi için müşterek gayretleri sürdürdüklerini belirten Varank, şöyle devam etti:

"Bu minvalde Kosova'nın NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği üyelik vizyonunu destekliyoruz. Kosova'nın huzur ve refahı aynı zamanda Balkanlar'ın ve Avrupa'nın istikrarı anlamına geliyor. TİKA bugüne kadar 700'e yakın proje vasıtasıyla yaklaşık 100 milyon avroluk kaynağı Kosovalıların hizmetine sundu. Bölgesel kalkınma alanında hem masada hem de sahada oldukça yoğun bir mesaimiz var. Biz bakanlık olarak bölgesel kalkınma alanında edindiğimiz tecrübenin paylaşılıp çoğalmasını, paydaşlar arasında iletişimin güçlenerek yeni işbirliği kapılarının aralanmasını arzu ediyoruz."

Varank, Kosova ile imzalanacak anlaşma kapsamında öncelikle bölgesel kalkınma alanında ortak bir çalışma grubu kurulacağını, bilgi, tecrübe ve iyi uygulamaları Kosovalı muhataplarla paylaşacaklarını, ortak proje geliştirme ve uzman değişim programları başlatacaklarını dile getirdi.

Bu konulara ilave olarak teknoparklar, AR-GE ve yenilik merkezleri arasında ortak projeler geliştireceklerini anlatan Varank, "Kosovalı kardeşlerimizin refahını artıracak kıymetli projeleri el birliğiyle hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle imzalayacağımız mutabakat zaptının ülkelerimiz açısından hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.