‘Türkiye Yapay Zeka Portalı’ oluşturulacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu'nun ikinci toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ulusal yapay zeka ekosisteminin gelişmesine yardımcı olmak üzere 'Türkiye Yapay Zeka Portalı'nın oluşturulacağını belirterek, "Yapay zekada Türkçe doğal dil işleme alanında girişimlerin önceliklendirilmesi ve küresel pazara açılacak yerli milli markalar çıkarılması teşvik edilecek" dedi. Toplam 120 eylem ve 451 uygulama adımını içeren Eylem Planı taslağının tamamlandığını aktaran Oktay, "2021-2025 yıllarını kapsayan Ulusal Yapay Zeka Stratejimiz ekosistemimizin olgunluğunu geliştirmeyi hedefliyor. Türkiye'de oluşan büyük verinin işlenerek değer üretilmesi sağlanacak" diye konuştu.