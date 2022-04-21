Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri ‘Türkiye Yapay Zeka Portalı’ oluşturulacak
Giriş Tarihi: 22.4.2022

Türkiye Yapay Zeka Portalı’ oluşturulacak

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
‘Türkiye Yapay Zeka Portalı’ oluşturulacak
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu'nun ikinci toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ulusal yapay zeka ekosisteminin gelişmesine yardımcı olmak üzere 'Türkiye Yapay Zeka Portalı'nın oluşturulacağını belirterek, "Yapay zekada Türkçe doğal dil işleme alanında girişimlerin önceliklendirilmesi ve küresel pazara açılacak yerli milli markalar çıkarılması teşvik edilecek" dedi. Toplam 120 eylem ve 451 uygulama adımını içeren Eylem Planı taslağının tamamlandığını aktaran Oktay, "2021-2025 yıllarını kapsayan Ulusal Yapay Zeka Stratejimiz ekosistemimizin olgunluğunu geliştirmeyi hedefliyor. Türkiye'de oluşan büyük verinin işlenerek değer üretilmesi sağlanacak" diye konuştu.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Türkiye Yapay Zeka Portalı’ oluşturulacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA