Türkiye yatırımcılar için güvenli liman

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, bölgesel bir üretim merkezi olarak konumlandırılan Türkiye'nin sürdürülebilirlik ve dijitalleşme hedeflerine ulaşma yolunda yatırımcılara önemli fırsatlar sunduğunu ve bu bağlamda "güvenli bir liman" olarak öne çıktığını ifade etti. Globalturk Capital tarafından Küresel Özel Sermaye Birliği (GPCA) işbirliğiyle düzenlenen "6. Yıllık Özel Sermaye Fonları Buluşması" kapsamında konuşan Dağlıoğlu, etkinlikte Türkiye'deki makroekonomik gelişmelerin değerlendirildiğini belirtti. Türkiye'de son bir yılda 1.1 milyon istihdam yaratıldığını vurgulayan Dağlıoğlu, işsizlik oranının da yüzde 8.5 seviyesine gerilediğini söyledi. Dağlıoğlu, zayıf küresel talebe ve birçok olumsuz jeopolitik gelişmeye rağmen Türkiye'nin ihracat gücünü koruduğuna işaret ederek, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırım çekme konusunda başarılı bir yıl geçirdiğini belirtti. Dağlıoğlu, "Uluslararası doğrudan yatırımlarda son 12 aylık veri 10.5 milyar dolar civarında. Geçen yıl bu rakam 10.6 milyar dolardı ve bu yıl da paralel bir performans sergiliyoruz" dedi.