Türkiye yeni bir enerji koridoru haline geliyor

Türkiye son yıllarda yaptığı diplomasi hamleleri ile dünyanın gündemine oturdu. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle oluşabilecek tahıl krizini yürüttüğü diplomasi hamleleri ile çözen Türkiye, tahıl koridorunun kurulmasında öncü rol oynadı. Rusya'nın koridor anlaşmasını askıya almasının ardından Türkiye hemen devreye giren ülke olarak öne çıktı. İki ülke arasında yaşanan savaş nedeniyle enerji sorunu da dünyanın bir diğer gündem maddesi oldu. Özellikle Avrupa çok ciddi bir enerji krizi ile boğuşurken geçtiğimiz haftalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin gaz merkezi olabileceği yönündeki açıklamaları gözleri yine ülkemize çevirdi. Türkiye'nin son dönemdeki stratejik adımları ve hamlelerini, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı'ya sorduk. MÜSİAD EXPO Fuarı öncesinde sorularımızı yanıtlayan Asmalı, Rusya'dan Rusya'dan Türkiye'nin gaz dağıtım merkezi olması noktasındaki önerinin önemine dikkat çekti. Asmalı, "Bu aslında Türkiye için bir takım fırsat pencereleri açabilir. Türkiye boru hattından yaklaşık 2 milyar doların üstünde bir gelir elde ediliyor. Dolayısıyla bu noktada Türk Akım'ın yanına yeni hatların eklenmesi Türkiye'yi bir enerji koridoru haline getirebilir. Özellikle Azerbaycan gazı ile İran gazının Türkiye üzerinden geçmesi, Türkiye'yi müthiş bir enerji üssü haline getirecektir. Bu ülkemiz için büyük bir fırsat" dedi.Türkiye tahıl koridorunda uluslararası bir misyon edindiğini anlatan Asmalı, "Türkiye'nin Rusya-Ukrayna taraflarını bir araya getirmesi büyük bir diplomatik başarıdır. Türkiye'nin diplomatik inisiyatifleri ile ve Cumhurbaşkanımızın uyguladığı lider diplomasisiyle tahıl koridorunun açılması tarihi bir başarıdır. Türkiye lider, bölgesel ve küresel barışı inşa eden bir ülkedir" ifadelerini kullandı. Bu savaşın sadece bölgemizi değil tüm insanlığı ve dünyayı etkilediğini aktaran Asmalı, "Suriye'de Yemen'de yaşanan dramlar şimdi de Ukrayna'da devam ediyor. Türkiye'nin girişimleriyle savaşın bir an evvel bitmesini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.MÜSİAD EXPO Fuarı ile ilgili de bilgiler paylaşan Asmalı, "2020'de düzenlenen fuarımız yüzde 97'lere ulaşan bir memnuniyet oranı ortaya koydu. Geçtiğimiz dönemde pandeminin etkilerinden sıyrılarak güvenli hizmet anlayışıyla yapılan tek fuar olan MÜSİAD EXPO'da 14 bin metrekarelik bir alanda 102 ülkeden ziyaretçi ağırladık. MÜSİAD EXPO'da bu yıl kapsamlı ve derinlemesine bir araştırma yaparak firma ve ürün bazlı alım heyetlerini ülkemize davet ettik. Bu çerçevede çok titiz bir çalışma yürüttük" dedi.Üyelerinden gelen talepleri de değerlendirdiklerini anlatan Asmalı, farklı ürün ve hizmet kalemlerinde iş insanlarını doğrudan muhatapları ile bir araya getireceklerini kaydetti. Asmalı, "Azerbaycan, Suudi Arabistan, Mısır, Cezayir, Nijerya, Endonezya ve çok sayıda ülkeden iş insanları doğrudan satın alma etkileşiminde bulunmak için İstanbul'da olacak. Ticari diplomasinin kalbi MÜSİAD EXPO'da atacak" dedi.Bu yıl ilk D8 Büyükelçileri'nin katılımıyla bir etkinlik de düzenleneceğine dikkat çeken Asmalı, şöyle devam etti: "Burada D8 arasındaki iş birliğini daha da güçlendirerek uluslararası temaslarımızı sürdüreceğiz. Büyükelçiler resepsiyonumuz ise ülkemizdeki yabancı misyonları bir araya getirecek bir başka önemli etkinlik olacak. Bununla birlikte 26'ncı Uluslararası İş Forumu-IBF, MÜSİAD EXPO çerçevesinde 3 Kasım'da düzenlenecek. Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası temasıyla gerçekleştirilecek programda alanında uzman isimler helal gıda ve gıda güvenilirliğini kapsamlı şekilde işleyecek. Özetle MÜSİAD EXPO, alışılmışın dışında bir fuar deneyimiyle küresel konuları hassas bir bakış açısıyla işleyecek ve hem ticaret hayatı hem de sosyal yaşama temas edecek."