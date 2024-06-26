Türkiye yeni hidroelektrik kurulumunda Avrupa’da lider

Enerjide dışa bağımlığını azaltmak ve enerji ihtiyacını yerel kaynaklardan karşılamayı önceleyen Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarına giderek daha çok ağırlık veriyor. Türkiye, geçen yıl 399 megavatlık yeni hidroelektrik enerjisi kapasite kurulumu ile Avrupa'da birinciliğe yükseldi. Türkiye bir önceki yıl 558 megavatlık yeni kapasite kurulumu ile Avrupa'da 3'üncü sırada yer almıştı. Türkiye'yi 120 megavat ile Avusturya, 91 megavat ile Almanya ve 90 megavat ile Norveç takip etti. Çin, hidroelektrik enerjide kurulu güç bakımından 421 bin megavat ile dünyada ilk sırada yer aldı. Çin'i, 110 bin megavat kurulu kapasiteyle Brezilya ve 102 bin megavat ile ABD izledi.