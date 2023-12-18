Türkiye yeni markaların radarında

Türkiye otomotiv pazarı yıl bitmeden Cumhuriyet tarihinin satış rekorunu kırdı. Ocak-Kasım aylarında toplam 1milyon 73 bin adet araç satışı gerçekleşti. 2023 sonunda satışların 1 milyon 200 bin adeti zorlayacağı öngörülüyor.Pazar rekor yılında yeni markaların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak Çinli Shineray Group bünyesinde yer alan SWM, iki yeni SUV modelini satışa sunarak Türkiye pazarına giriş yaptı. Türkiye'de Atmo Grubu tarafından temsil edilen İtalyan otomotiv üreticisi SWM, C-SUV segmentinde yer alan SWM G01 ve G01F modelleriyle pazardaki dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. SWM, 2024'ün ilk çeyreğinde de ürün gamını, 3'ü SUV ve 1'i de ticari araç olmak üzere 4 yeni modelle genişletecek. SWM, ilk aşamada İstanbul ve Ankara'daki satış ve satış sonrası noktalarında hizmet vermeye başlayacak.SWM'in içinde İtalyan ruhu taşıyan bir İtalyan markası olduğunu söyleyen SWM Denizaşırı Ülkeler Genel Müdürü Li Guo, "Türkiye pazarı çok rekabetçi bir pazar. SWM olarak Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz, Arjantin ve Singapur dahil olmak üzere dünya çapında 30'dan fazla ülkede yer alıyoruz. 2023 yılı için toplam satış hacmimizin dünya çapında 240 bin adet araç seviyesinde olmasını bekliyoruz. Türkiye de küresel satışlarımıza önemli katkı sağlayacak" dedi.SWM'i Türkiye'de temsil eden ATMO Grubu'nun Türkiye CEO'su Anton Chernov, "Türkiye pazarında hedefimiz 2024'de ilk 20 marka arasında yer almak. Orta vadede hedefimiz ise Türkiye'de en fazla tercih edilen ilk 10 marka arasında yer almak" şeklinde konuştu.