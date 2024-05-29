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Giriş Tarihi: 30.5.2024

Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücünde 11’inci oldu

Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücünde 11’inci oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin en fazla yenilenebilir enerji kurulu gücüne sahip ülkeler sıralamasında 11'inci sıraya yükseldiğini bildirdi. Bayraktar, yenilenebilir enerjide her yıl 5 bin megavatlık kurulu gücü devreye almayı hedeflediklerine işaret ederek, "Güneşte 3 bin 500 megavat, rüzgârda da 1.500 megavat olacak şekilde 2035'e kadar toplam 60 bin megavatlık yeni kurulu güce ulaşmak istiyoruz. 2024 Nisan itibariyle 1.400 megavatı aşmış durumdayız. Yıl sonunda 5 bin megavat hedefini yakalayacağız" dedi.
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Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücünde 11’inci oldu
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