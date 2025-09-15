Türkiye yerli nükleer reaktör geliştirme çağrısı başlattı

anayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin nükleer enerjide yeni bir adım attığını belirterek Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı'nın başladığını duyurdu. Bakan Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi ile yapay zekâdan savunmaya, kimyadan çeliğe kadar uzanan yüksek enerji ihtiyacını yerli, karbonsuz ve kesintisiz çözümlerle karşılamayı amaçladıklarını bildirdi.Türkiye'nin, nükleer enerji teknolojilerinde kendi yolunu açtığını, bağımsızlığını ve gücünü perçinlediğini vurgulayan Kacır, "Başlattığımız 'Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı' ile enerji güvenliğimizi pekiştirecek, dışa bağımlılığı azaltacak, net sıfır emisyon hedefimize katkı sunacak yüksek teknoloji reaktörleri Türk sanayisinin yerli üretim yetkinlikleriyle, TENMAK ve TÜBİTAK enstitüleri ile üniversitelerimizin de katkısıyla, ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz" dedi. Çağrıya başvurular, 31 Aralık 2025'e kadar "https://rip.sanayi.gov.tr" adresi üzerinden yapılabilecek.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da OVP'de "enerji" başlığının stratejik önemde olduğunu vurgulayarak, "Savunma sanayinde başardığımız büyük atılımı, enerji teknolojileri ve sağlık endüstrileri gibi yeni alanlara da taşıyacağız" diye konuştu.