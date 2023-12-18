Türkiye, yerli tasarım liginde ikinci sırada

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, 2022 yılı itibarıyla yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2. sırada yer aldığını söyledi. Kacır, "Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün yayımladığı 2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu verilerine göre Türkiye, 2022'de yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2. sırada yer alıyor. Hedefimiz, katma değer zincirini güçlendirmek" dedi. Kacır'ın paylaşımındaki grafiğe göre Çin 841 bin 164 başvuru ile ilk sırada yer alırken, Türkiye 80 bin 559 ile ikinci, Almanya 70 bin 346 başvuru ile üçüncü sırada yer aldı.