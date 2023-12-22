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Giriş Tarihi: 22.12.2023 16:46 Son Güncelleme: 22.12.2023 16:51

Türkiye yılın 11 ayında 52.7 milyon turist ağırladı

Türkiye turizm alanında her yıl bir kademe daha artış sağlayarak yoluna devam ediyor. Türkiye 2023 yılının 11 ayında toplam 52 milyon 742 bin 526 ziyaretçi ağırladı. İlk sırayı Rusların aldığı turist sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 10,82 artış yaşandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Türkiye yılın 11 ayında 52.7 milyon turist ağırladı

Türkiye'yi ziyaret eden 52 milyon 742 bin 526 ziyaretçi yine bir önceki yılın aynı döneminin rekorunu kırdı. Turizmde Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin 46 milyon 725 bin 424'ünü yabancılar, 6 milyon 17 bin 102'sini ise yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. Ocak-Kasım 2023 döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 10,82 artış yaşandı.

Türkiye'ye 11 ayda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre Rusya Federasyonu yüzde 23,02 artış ve 6 milyon 83 bin 696 kişi ile birinci, Almanya yüzde 8,73 artış ve 5 milyon 959 bin 843 kişi ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) ise yüzde 12,44 artış ve 3 milyon 711 bin 802 kişi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İran izledi.

RUSYA KASIM AYINDA DA BİRİNCİ SIRADA YERALDI

Türkiye'ye bu yılın kasım ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 2 milyon 525 bin 345 olarak gerçekleşti. Kasım ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında da yine Rusya Federasyonu birinci, Almanya ise ikinci oldu. Bulgaristan'ın üçüncü olduğu sıralamada İran dördüncü, Gürcistan beşinci oldu.

Bakanlık 11 aylık sınır giriş çıkış istatistiklerinin ayrıntılarını www.ktb.gov.tr internet adresinde yayımladı.

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Türkiye yılın 11 ayında 52.7 milyon turist ağırladı
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