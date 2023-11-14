Türkiye Yüzyılı madenin de yüzyılı olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6 Şubat depremlerinde arama-kurtarma çalışmalarında destan yazan madencilere teşekkür ederek, "Bakanlık olarak, madencilerimizin bu tecrübesini afet koordinasyonu kapsamında kurumsal bir yapı haline getirmek için çalışmalara başladık" dedi. Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Programı'nın (MİSGEP) kapanış toplantısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Bayraktar, 2022'de 6.5 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en büyük maden ihracatını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nı madenin de yüzyılı yapmak, Türkiye'yi madenler konusunda net ihracatçı konuma getirmek" dedi. Madenlerdeki iş sağlığı ve güvenlik tedbirlerini katı kurallara bağladıklarını söyleyen Bayraktar, "Bu yıl içerisinde yaklaşık 7 bin 179 denetim gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar sayı 8 bini aşacak" dedi.