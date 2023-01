Türkiye Yüzyılı’na ülkemiz her alanda hazır

Küresel otoritelerin ABD, Avrupa Birliği ve Çin'deki ekonomik yavaşlama nedeniyle 2023'ün zor bir yıl olacağını vurgulayarak dünyanın üçte birinin resesyona gireceğini öngördüğünü ifade eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Türkiye, dünyadaki bu konjonktüre rağmen resesyon endişesi taşımayan, büyümesini devam ettiren ve diğerlerinden pozitif ayrışan nadir ülkelerden biridir" dedi.Arslan, "Ekonomimizin 2022'de gösterdiği performansı göz önünde bulundurduğumuzda ülkemizin, Türkiye Yüzyılı'nda da istikrarlı büyüme çizgisini sürdüreceğine inanmaktayız. Gerek üretim kapasitesi, gerekse sanayi altyapısı ve iş gücü potansiyeliyle Türkiye, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında dünyada hak ettiği yeri alacaktır. Savunma sanayisinden enerjiye, altyapıdan sağlık hizmetlerine kadar her alanda ülke olarak yaptığımız yatırımlar, ürettiğimiz milli teknolojiler geleceğe yönelik umudumuzu diri tutmaktadır" diye konuştu. Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sanayi üretimimizdeki büyüme eğilimi, yerli otomobilimiz TOGG'un banttan inmesi, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltma hamleleri ve ihracatta her geçen gün artan hacmimizle Türkiye Yüzyılı'na ülkemiz her alanda hazırdır. Milli teknoloji hamlelerimizle deniz, hava ve kara savunmamızda yerli milli üretim anlayışıyla atılan istikrarlı adımlar ülkemizin her alanda iradesini güçlü kılmaktadır."Bankacılık sektörü müteşebbislere, işletmelere ve büyük kamu yatırımlarına sağladığı destekle Türkiye'nin büyüme yolculuğunda stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Arslan, "Türkiye'nin yeni ekonomi politikası doğrultusunda büyüme ivmesini devam ettiren bankacılık sektörü bugün olduğu gibi yarın da ülkemizin büyüme vizyonuna güçlü şekilde katkı sunmaya devam edecektir. Halkbank olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında da üretime, istihdama, ihracata ve yatırıma olan desteğimizi sürdüreceğiz. Üretilen politikalarla ayakları yere sağlam basan sektörümüz büyümeye, büyürken ülkemizin atılımlarının yanında olmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.Halkbank olarak 2022 yılını yaklaşık 1.4 trilyon TL aktif büyüklükle geride bıraktıklarını kaydeden Arslan, şöyle devam etti: "KOBİ kredileri alanındaki yüzde 19 pazar payı ile Türkiye'nin lider KOBİ bankasıyız. Cumhurbaşkanımızın 11 Ekim'de açıkladığı Yeni Esnaf Destek Paketi kapsamında; bugüne kadar 169 binden fazla esnafımıza 56 milyar TL'nin üzerinde kullandırım sağladık. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu desteği, 150 milyar TL'ye taşıyacağız. Esnafımızın finansmana erişimini artırmak amacıyla birinci ve ikinci risk grubunda bulunanların faydalandığı 500 bin TL kredi üst limitinden diğer risk gruplarındaki esnafımız da haziran ayı sonuna kadar yararlanabilecektir. Paraf Esnaf Kredi Kartı olan esnafımıza yönelik kredi kartı harcamalarına 3 ay ödemesiz olmak üzere toplam 12 ay vadeli ve yüzde 9.75 gibi düşük faizli taksitlendirme imkânı sunuyoruz. Esnafımızın ham madde, malzeme ve benzeri alımlarında kullandığı kredi kartı üst limitini de yüzde 50 oranında artırarak 100 bin TL'den 150 bin TL'ye yükselttik."Yerli üretimi destekleyerek ülkemize değer katma bilinciyle TCMB Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ile işletmelere desteklerini sürdüreceklerini belirten Arslan, KOBİ'lere, esnaf ve sanatkara öncelik veren kredi plasman politikasıyla 2023'te de ekonomiye değer katmaya, işletmelerimizin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Bilişim ve yazılım sektöründeki girişimlerin büyümesi ve rekabet güçlerinin artması amacıyla "Tekno Girişimci Destek Kredisi'ni yeni yıl itibarıyla hayata geçirdiklerini hatırlatan Arslan, dijital bankacılıkta şu an 5.5 milyon olan aktif müşteri sayısını bu yıl 7 milyona çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Arslan sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye'nin lider KOBİ Bankası olarak; Cumhuriyetimizin 100'üncü, Bankamızın ise; 85. kuruluş yılı olan 2023'te de Türkiye Yüzyılı hedefleri ve yeni ekonomi stratejimiz doğrultusunda esnafı orta boy işletmelere, orta boy işletmeleri ise; büyük sanayi kuruluşlarına ve ihracatçıya dönüştürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin büyüme yolculuğunda her zamanki gibi desteklerimizle yanlarında olacağız."