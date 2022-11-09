Türkiye Yüzyılı’na yatırımlarla hazırız

Türk Telekom, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Ocak-Eylül'de konsolide bazda 32 milyar 755 milyon TL gelir elde eden şirket, yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Türk Telekom, 2022 sonu itibarıyla konsolide gelirlerinde yıllık artışın yüzde 37'ye, FAVÖK'ün 19 milyar TL'ye, yatırım harcamalarının da 14 milyar TL'ye ulaşmasını hedefliyor.Türk Telekom CEO'su Ümit Önal basınla sohbet toplantısı düzenledi. Önal, 52.8 milyona yükselen aboneyle 2022'nin ilk 9 aylık döneminde toplam 3.12 milyar liralık net kâra imza attıklarını, vergi öncesi kârın ise 13.5 milyar lira olduğunu söyledi.Önal'ın verdiği bilgilere göre, fiber ağ uzunluğu 389 bin kilometreye yükselen firmanın, fiber abone sayısı da 11.2 milyona ulaştı. Sabit genişbant tabanında fiber abonelerin payı bir önceki yıla göre yüzde 62.3'ten 75.6'ya çıktı. Türk Telekom'un fiber hane kapsaması ise 2022'nin üçüncü çeyrek sonunda 31.1 milyonu buldu. Önal, Türkiye'yi "Yeni Yüzyılı"na hazırladıklarına işaret ederek, şunları söyledi: "Dijital dönüşüm ekseninde böylesine gelişmelerle adım attığımız bu yeni çağın, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına denk gelmesi, kuşkusuz Türkiye için yeni ve çok önemli fırsatları da beraberinde getiriyor. Türk Telekom olarak, 180 yılı aşkın köklü tarihimiz boyunca Cumhuriyetimizin kuruluşuna, dününe ve bugününe tanıklık ettik. Yeni Türkiye Yüzyılı'nda da bu öncülüğümüzü sürdürmekte kararlıyız. 2023 yılında yeni bir yüzyılı aralayacak Türkiye'nin, yerli-milli yazılım ve donanımlar ile 5G ve ötesi teknolojileri üreten ve dünyaya ihraç eden bir ülke olma vizyonuna katkı sunmaya devam ediyoruz." Önal, yeni teknolojilerin temeli olan fiber konusunda Türkiye'nin lokomotifi olduklarını da belirtti.Mobilde son 15 çeyrekteki en iyi net abone kazanımına ulaştıklarını aktaran Önal, "Türk Telekom'un mobil abone portföyü, son 15 çeyrekteki en iyi net abone kazanımı performansıyla eklenen 682 bin abone ile 30 Eylül 2022'de 25.3 milyona yükseldi. Faturalı ve faturasız segmentler üçüncü çeyrekte sırasıyla 322 bin ve 360 bin büyüdü. Türk Telekom'un self servis online işlemler uygulaması 'Online İşlemler', eylül sonu itibarıyla 64.8 milyon kez indirildi" dedi.İlk 9 ayda 7 milyar 83 milyon TL yatırım yaptıklarını ifade eden Önal, üçüncü çeyrekteki mobil abone artışının turizm kaynaklı müşteri paylarının artmasından kaynaklandığını belirterek, "Bu sene mobilde yabancı müşterimiz geçen senenin katbekat üzerinde ve son derece rekabetçi bir noktadayız" dedi. Dışa bağımlılığı azaltacak her tür çalışmayı milli görev olarak gördüklerini de belirten Önal, "Grup şirketimiz Argela ve Silikon Vadisi'ndeki iştiraki Netsia ile birlikte dünya için teknoloji üretiyoruz. 5G standartlarını belirlemede etkin rol oynayacak teknoloji üretimi ve geliştirmelerimizi küresel işbirliklerimizle sürdürüyoruz" diye konuştu.