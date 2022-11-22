Türkiye’de yaklaşık 1,2 milyar liralık suç gelirine el konuldu

Yasa dışı gelir elde edilmesinin önlenmesine yönelik operasyonlarla terörizmin finans kaynaklarına da darbe vuruluyor. Bu kapsamda, tüm suç gelirlerine yönelik yürütülen soruşturma sayısı 2019'da 67 iken, 2020'de 108'e, 2021'de de 242'ye ulaştı. Bu sayı, 2022'nin 10 ayında ise 254 oldu.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 2019'da 727 milyon 56 bin 292 lira, 2020'de 1 milyar 486 milyon 596 bin 603 lira, 2021'de 741 milyon 398 bin 747 lira kara paraya el konuldu.

Bu yılın 10 ayında ise suçtan elde edilen 1 milyar 192 milyon 513 bin 441 lira ele geçirildi. Böylece 2019'dan bu yana 4 milyar 147 milyon 565 bin 83 lira suç gelirinin aklanmasının önüne geçildi.

Operasyonlarda nakdin yanı sıra yılbaşından kasıma kadar 600 araç ve 304 gayrimenkule, 2019'dan bugüne kadar da 2 bin 734 araç ile 1143 gayrimenkule el konuldu.